/FOTO, VIDEO/ Někdejší prostory gymnázia budou několik let sloužit studentům jiných rekonstruovaných škol v Ústí. Teď slouží průmyslovce.

Bývalé sídlo gymnázia Stavbařů v parku na Severní Terase chátrá | Video: Deník/Jaroslav Balvín

Šmejkalovo gymnázium, dříve známé jako „Stavbařka“, nově sídlí v moderních prostorách na Severní Terase. Zatím o kus dál v centrálním parku viditelně chátrá bývalé dlouholeté sídlo této střední školy. Je kousek od ulice Stavbařů, právě odsud pochází tradiční přízvisko jednoho ze dvou ústeckých gymnázií.

V tuto chvíli je v objektu nastěhovaná část průmyslovky, jejíž budova v Krásném Březně se opravuje. „V plánu je, že škola bude náhradní prostory využívat zhruba rok,“ popsala Magdalena Fraňková, mluvčí Ústeckého kraje, který střední školy v regionu zřizuje.

Po dokončení rekonstrukce budovy v Čelakovského ulici by se do bývalé „Stavbařky“ měla nastěhovat jiná část průmyslovky, středisko Stříbrníky, kde má též proběhnout rozsáhlá rekonstrukce školy. „Několik dalších let tedy bude objekt využívaný,“ shrnula mluvčí hejtmanství.

Co kraj podnikne s chátrajícím komplexem na lukrativním místě Severní Terasy potom, zatím není zřejmé.

