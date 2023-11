FOTO: Lanovku v Ústí čeká čtrnáctý rok. Připomeňte si její stavbu za 80 milionů

Jak vysvětlila ústecká mluvčí Romana Macová, proti dopisu se vedení města ohradilo. „Je v něm uvedeno, že existují plány na opětovné povolení heren a kasin v Ústí nad Labem. Vedení města o těchto aktivitách nemá žádné informace a skutečnosti uvedené v zaslaném dopise se nezakládají na pravdě. Obecně závazná vyhláška o regulaci provozování hazardních her, kterou v květnu 2021 přijali zastupitelé, zůstává nadále v platnosti,“ sdělila.

Hazard má řadu negativních jevů. Dnes se přesouvá do digitálního světa on-line hraní. Foto: Celní správa Ústí n.L.Zdroj: Deník/Janni VorlíčekZmiňovaný dopis skutečně nebyl podepsaný a skutečně oznamoval vznik zmiňované iniciativy. „Na základě námi dostupných informací víme o možných plánech opět povolit ve městě casina/herny. Jsme aktuálně již početná skupina lidí, která se každým dnem rozrůstá o nové podporovatele. Radikálně s tímto postupem a uvažováním povolit znovu na území města hazard nesouhlasíme,“ píší jeho autoři s tím, že prosazují současnou vyhlášku proti hazardu z května roku 2021.

„Budeme na město v čele s primátorem a vás zastupitelem apelovat, aby k tomu nikdy nedošlo a Ústí nad Labem bylo město pro klidné žití bez hazardu. Pro vyslovení našeho nesouhlasu použijeme veškerá dostupná média, Instagram, Facebook a další. Bojujme společně za čisté město. Nechceme Hazard ve městě,“ končí dopis, obsahující řadu chyb především v používání velkých písmen na začátku slova.

Po nástupu do muzea jsem vyfasoval krumpáč, říká Houfek. Instituci čekají změny

Podle náměstka primátora Tomáše Vlacha, který má na starosti tuto problematiku, vzhledem k aktuálnímu znění nového zákona nevidí vedení města ani žádný důvod, proč do hry hazard vracet.

„Takže pokud by někteří naši kolegové v zastupitelstvu předkládali návrh na jeho deregulaci, zdrželi bychom se. Městská vyhláška v tomto směru ostatně nulovou toleranci neprosazuje. Umožňuje provoz živé hry v kasinu, podobně jako například v Praze. Chceme chránit vyloučené lokality, kde hazard působil velké škody, které měly dopad na zdraví i příjmy rodin, které v nich žijí. Nehledě na to, že v bývalých hernách, například na Klíši na kruhové křižovatce místo herny vznikla kavárna, naproti hlavnímu nádraží byla herna a nyní tu máme módní svatební salon. Je vidět, že uvolněné provozovny se rychle naplní novým obchodem. I to přináší městu peníze a způsobuje mnohem méně společenských škod, nebo spíš žádné škody,“ poznamenal.

Kvůli rostoucí agresivitě cestujících posílí bezpečnost v ústecké MHD asistenti

Návrh hnutí UFO na změnu vyhlášky měl původně reagovat na získání možného zisku z on-line hraní. Nyní ale zastupitel hnutí a někdejší kandidát na primátora Petr Křivan řekl, že zatím návrh nepodali a podávat nebudou.

„Minimálně počkáme, jak bude nový zákon nakonec vypadat, aby vůbec takový návrh na změnu městské vyhlášky měl smysl, případně ho přepracujeme,“ řekl.

Herny v problematických lokalitách

V minulosti podal návrh na aktualizaci vyhlášky zastupitel PRO Ústí Lukáš Blažej. Vycházel přitom z programu Pirátů.

„Usnesení, pokud by bylo přijato, by ukládalo vypracovat analýzu dopadů hazardu v Ústí nad Labem a na jejím základě do půl roku předložit aktualizaci vyhlášky. Zavazovalo město vynaložit na sociálních služby závislým hráčům alespoň pět procent příjmů ze zdanění hazardu a přímo regulovalo herny v nejproblematičtějších lokalitách. Mrzí mě, že se město navzdory odbornému stanovisku vydalo cestou v podstatě nulové tolerance, aniž by vědělo, jaké budou dopady tohoto rozhodnutí. S protinávrhem vyhlášky byla odmítnuta i sociální péče pro závislé hráče, což rozhodně závislým nepomůže,“ dodal.

Mohlo by vás zajímat: Strážníci vyrazili na hřbitovy. Hlídají hroby i parkoviště



Zdroj: MP Ústí n. L.