Kanceláře, operační středisko městské policie, datové sály a městské servery. Po letech úpadku chce ústecké vedení přeměnit bývalý kulturní dům Corso v Krásném Březně v moderní systémové a správní centrum.

Sloužit bude jako úložiště dat z kamer, úřadů, informačních systémů a příspěvkových organizací města. Mimo to například i k provozu informačních aplikací, parkovacích systémů Městských služeb a dalších programů. Jak vysvětlila ústecká mluvčí Romana Macová, radní už dokonce rozhodli o budoucí spolupráci na přípravě projektové dokumentace s městskou akciovkou Metropolnet. „Cílem je využít podstatnou část areálu především jako zázemí městských organizací,“ uvedla Macová.

Práce na projektové dokumentaci bude trvat celý příští rok. Odbor dopravy a majetku připraví její stavební stránku. Na Metropolnetu pak bude podle místopředsedy představenstva Jana Hofmana právě vnitřní technologická část. „Přípravné práce a zpracování architektonických návrhů začaly už loni na podzim. Nyní pokračujeme klasickou projektovou dokumentací na celý objekt,“ přiblížil Hofman.

Sto milionů korun a víc

Projekt bude velmi drahý, určitě překročí sto milionů korun. Proto by město rádo získalo nějakou dotaci. Už nyní vyjednává s ministerstvem průmyslu a obchodu o penězích z programu na likvidaci starých brownfieldů. „Prozatím padla částka 30 milionů, ale já bych pro město rád získal alespoň sto milionů korun,“ informoval náměstek primátora Pavel Tošovský (ODS).

Peníze na dokumentaci má město připravené, problémem však bude samotná stavba.

„Konečný odhad neznáme, ale můžeme počítat se stem až dvěma sty miliony korun. Dotace bude nutností, ale zatím to opravdu vypadá jen na těch třicet milionů,“ sdělila náměstkyně primátora Věra Nechybová (UFO).

Opozice ovšem příliš nadšená není. Například Lukáš Blažej (ČPS/PRO! Ústí) by projekt prohlásil za dobrý nápad jen tehdy, kdyby na něj město sehnalo dotaci 90 procent nákladů na výstavbu. „Byť je vcelku dobře, že Corso revitalizují, myslím si, že za ty peníze, co to bude stát, by se měly řešit vážnější problémy. Hlavně postupovat podle zásobníku investic. Jsou tam projekty, které čekají i deset let a jež by mohly výrazně zlepšit práci a služby například pro seniory,“ dodal.