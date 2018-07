Ústí hledalo dodavatele zakázky pouhých pět dnů. Prý je to podle zákona

Ústí nad Labem - Lhůtu pro podání nabídek zkrátily státní svátky. Město se hájí, že vyhlášení zakázky bylo dle zákona i podmínek dotace.

Magistrát města Ústí nad Labem.Foto: archiv VLP

Pouhých pět pracovních dní. Tolik času dalo město Ústí na podání nabídek na zpracování Strategie rozvoje města na období 2021 - 2030. Zakázku přesahující 1,5 milionu korun totiž vyvěsilo v elektronickém systému 4. července a lhůta pro podání nabídek končí v pondělí 16. července.

Na problém upozornil Ústečan Ondřej Suchý, který pracuje jako poradce pro strategii firem. Ten poznamenal, že už dost krátkou lhůtu omezily dva státní svátky. Vedení města tvrdí, že se drželo přesně podle zákona a podmínek evropského dotačního titulu.

Kritérii pro udělení zakázky je ze sedmdesáti procent cena a třiceti zkušenosti a reference. To podle Suchého zužuje okruh možných zájemců o zakázku. „Město v naší situaci potřebuje nejlepší možné poradce. Strategie je klíčový manažerský nástroj pro politické i úřednické vedení města na dalších deset let. Musí mít kvalitní obsah i formu, jen tak bude použitelná,“ poznamenal Suchý.

Primátorka Věra Nechybová (UFO) se brání s tím, že zadání této zakázky malého rozsahu vymezují kromě zákona i podmínky dotace z Evropského sociálního fondu ve výši 95 procent nákladů. „Kdybychom to brali na lehkou váhu, bude podmínkou pro udělení zakázky výhradně cena,“ řekla.

Město prý nehledá někoho, kdo dodá produkt „na klíč“. Vybraný zájemce má na zpracování dva roky, město se chce na něm aktivně podílet i kontrolovat postup přípravy nebo zapojit veřejnost.

„Pokud nebudeme s prací spokojeni, každou smlouvu lze přeci vypovědět. Nechci předjímat, ale nejprve také musíme vidět, kdo se přihlásí, než bude možné nějak na kvalitu uchazečů reagovat,“ řekla Nechybová.

Jak uvedl náměstek primátorky Pavel Dufek (UFO), městští radní prý od Ondřeje Suchého žádný e-mail nedostali. „Dost těžko se nám pak na to může konkrétněji reagovat. V každém případě nelze dopředu říci, jaký daný dodavatel bude. I ten s nejlepšími referencemi může být problematický,“ sdělil Dufek.

Dodal, že Suchý je členem dozorčí rady spolku Veřejný sál Hraničář, podle něj úzce napojeného na opoziční hnutí PRO! Ústí. „Mně to přijde jako móda, shazovat vše, co uděláme. Jaká další kritéria ještě máme nastavit? Když to zpřísníme, antimonopolní úřad může řízení zrušit s tím, že je diskriminační,“ myslí si.

Sám Suchý se bránil s tím, že město nabídku do dozorčí rady spolku dostalo také. „Rozhodně nejsem na hnutí PRO! Ústí napojený. Já se přeci vyjadřuji i proti tomuto hnutí. Ale i kdybych byl, zjevný nesmysl přeci mohu kritizovat,“ podotkl Suchý.

Zastupitel za PRO! Ústí Martin Hausenblas odmítl jakékoli napojení hnutí na Hraničář. „Odešel jsem, abych ho nevystavoval politickým tlakům. Ondřeje Suchého znám, naše vztahy jsou korektní, ale neřekl bych, že přátelské,“ odmítl.

Zadání zakázky zkritizoval, i on má za to, že lhůta je příliš krátká. „Město zase tolik nápadů nemá, takže není, co bychom shazovali. Neviděl jsem dokumentaci, ale jsou-li pravidla příliš přísná a nemají smysl, nahrává to domněnkám, že zakázka je ušitá pro někoho na míru,“ dodal.