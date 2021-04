Právě pandemie byla podle provozovatele podniku na vině nejvíce. Mimo to ještě zápasil s výrostky i některými hosty, kteří ničili majetek města, parčík a nechávali za sebou nepořádek. Restaurace také ztratila možnost pro své hosty připravit předzahrádky.

Martin Nedvěd, provozovatel Rock Café v Ústí nad Labem.Zdroj: Archiv Martina Nedvěda„Byl to souběh okolností. V atriu jsme měli problémy s vandaly a krize stála velké peníze. S majitelem prostor jsme se proto nakonec dohodli, že to v téhle době ukončíme. A to vzhledem k tomu, že je koronakrize a jsou s tím spojené velké finanční náklady,“ řekl provozovatel restaurace Martin Nedvěd. Domluvili se ale na přestěhování, úplně nekončí. „Stěhujeme se na druhou stranu budovy, do Dlouhé ulice. Je tam malé parkoviště za průchodem. Pár metrů od původního prostoru. Velikostně to bude minimálně o několik metrů větší. A snad tam bude větší klid.“

Tím narážel na dohady okolo nočního nepořádku. Odmítá, že by za všechno mohli hosté restaurace. Připomněl, že se v atriu schází chuligáni i v současné době, kdy mají zavřeno. „Naše uklízečka chodila do práce na šestou a dělala pořádek i v atriu, nejen v restauraci,“ poznamenal s tím, že problémy řešil i s městem.

Bývalá primátorka Věra Nechybová uvedla, že sice s Nedvědem jednali, ale problém nemuseli zbytečně hrotit. „Pravda, lidé si na nepořádek stěžovali, ale myslím, že se to nakonec vyřešilo bez nějakých dalších výstupů. Koneckonců, máme v atriu kameru a ve vchodu strážníka. Jako město bychom měli umět to místo ohlídat, stejně jako platí, že lidé by se měli naučit chovat slušně,“ upozornila.

Ani městská policie netvrdí, že by za všechny trable v atriu magistrátu mohli hosté Rock Café, ačkoli tam strážníci zasahovali každý druhý den. „Dost vandalů z té hospody bylo, půllitry si asi mládežníci s sebou nepřinesli. Ovšem skupinky výrostků jsme vyháněli snad každý den,“ líčil zástupce ředitele městské policie Jan Novotný.

U průchodu vedle sídla republikové policie prý strážníci nacházeli lejna, zničené a pomočené lavičky, rozbité sklo. „Další odpadky jsme tam nacházeli běžně. V noci se prostě atrium magistrátu měnilo na promenádu,“ dodal Novotný.

Investice do nové provozovny přijde Martina Nedvěda na velké peníze. „Je to řádově o milionu korun, návratnost je několik let. Pět, deset, nevíme. Jsem patriot a děláme to především pro lidi, aby odsud neutíkali. Stále to ale bude Rock Café a v takovém stylu to bude znovu,“ předeslal.

„My se snažíme, ale je to boj v tom našem Ústí, aby do podniku chodili jen slušní lidé, ne kriminálníci. Aby to bylo čisté a bez drog, ale je to hodně složité. Chceme, aby se v podniku bavily generace všeho věku,“ uzavřel Nedvěd.