Patnáct let se nic neměnilo, nyní se však cena nájemného za hrobová místa na ústeckých hřbitovech skokově zvýší. Namísto 15 korun za metr pozůstalí od 1. března zaplatí dvojnásobek. Ke zdražení dojde zejména z důvodu rostoucích nákladů.

Ústečané budou nově platit rovných 30 korun za metr čtvereční na rok. „Cena 15 korun byla platná několik let bez ohledu na zvyšování cen podle cenového věstníku ministerstva financí, kde je stanovena maximální částka pro město Ústí nad Labem na 61 korun za metr,“ řekla Alena Sejková, referentka příspěvkové organizace Městské služby, která se o ústecké pohřebiště stará.

V Ústí nad Labem jsou hřbitovy ve čtvrtích Střekov, Skorotice, Krásné Březno, Mojžíř, Vaňov, Svádov a Církvice. „Všechny tyto hřbitovy máme ve správě. Díky tomu můžeme na základě požadavku klienta vybrat vhodné pohřebiště a typ hrobového místa,“ doplnila Sejková.

V Ústí není hrobových míst nadbytek, nicméně situace ještě není nedostatečná. Řešením je rozšíření hřbitova v Krásném Březně, jen na něm lze pohřbívat do země. „Nedostatek hrobových míst ještě není krizový, ale víme o něm a do budoucna se na to musíme připravit,“ řekla před časem Ústeckému deníku náměstkyně primátora Věra Nechybová.

Nyní už probíhají první práce. „V Krásném Březně budujeme oddělení pro pohřbívání do země i hrobová místa pro ukládání zpopelněných lidských ostatků,“ informovaly Městské služby.

Například v nedalekém městě Trmice jsou nájmy za hrobové pozemky nižší. Cena se tam odvíjí od velikosti hrobového místa. „Cena za nájem nejmenšího pozemku bez dalších služeb v Trmicích začíná zhruba na dvou korunách za metr čtvrteční na rok,“ uvedl místní správce Petr Hadraba.

Na hřbitově v Trmicích je zhruba 3 500 hrobových míst. Hadraba upozornil, že volné jsou převážně menší hroby. „Dvojhroby nebo rodinné hroby máme prakticky zaplněné. Zda ústecké zdražení přiměje nějaké lidi, aby si koupili místa u nás, to nevím. Nicméně pravdou je, že preferujeme pronájem pozemků přednostně pro zdejší obyvatele,“ dodal Hadraba a připomněl, že na tamním hřbitově se nachází také mnoho starých hrobů po odsunutých Němcích. Trmičtí o zvýšení pronájmu za hrobová místa neuvažují a už několik let tu nedošlo ke zdražení.

Podle zástupců Městských služeb města Ústí nad Labem není navýšení ceny nikterak dramatické, jedná se pouze o zvýšení v řádech desítek korun za jeden rok pronájmu. Nic to však nemění na tom, že si Ústečané zaplatí za hrobová místa dvojnásobek ročně. „Nadšená z tohoto zdražení nejsem, ale nezbývá mi nic jiného než zaplatit více korun,“ konstatovala Ústečanka, která přišla očistit rodinný hrob na střekovský hřbitov.