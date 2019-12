Jak vysvětlil výkonný ředitel podniku Libor Turek, roční jízdenka zlevní o 855 korun a nově bude stát 3990 korun. Tento krok má zvýšit dostupnost MHD široké veřejnosti. „Věříme, že tuto změnu přivítá řada cestujících. Do této doby jsme se setkávali pouze s negativními komentáři. S tím, že máme nejdražší roční kupón v republice. Cena ročního kupónu bude nově vycházet v přepočtu na 10,93 koruny na jeden den,“ uvedl.

Nový tarif ovšem přinese zdražení jednorázového obyčejného jízdného s platností na 45 minut pro zónu 101, a to z 18 na 20 korun. V případě jízdenky s platností na 60 minut pro zóny 101, 121, 122, 171 z 21 korun na 22 korun.

„Za dodržení určitých podmínek však cestující nezaplatí vyšší jednorázové jízdné, než je tomu nyní u papírové jízdenky. V případě, že k zaplacení použijí svou bezkontaktní platební kartu, bude jim ze zvýšené ceny odečtena desetiprocentní sleva,“ vysvětlila mluvčí podniku Jana Dvořáková.

Za jednorázové obyčejné jízdné tak cestující zaplatí elektronicky jen 18 nebo 19,80 koruny podle délky platnosti jízdenky a zvolené tarifní zóny.

Některé ceny zůstanou

V novém tarifu zůstane zachováno jednorázové zvýhodněné jízdné v kategorii seniorů ve věku od 62 do 65 let, osob přepravujících dítě do věku tří let a osob pobírajících invalidní důchod III. stupně. U zvýhodněného jízdného stoupne cena za jednorázovou jízdenku na 45 minut z 10 na 12 korun, u jednorázové jízdenky na 60 minut z 12 na 14 korun. Zlevněné jízdné za pět korun zůstává nezměněno.

„Zpětný výkup nepoškozených nevyužitých nebo jiným způsobem neznehodnocených jízdenek pro jednotlivou jízdu, které byly platné 14. prosince tohoto roku, bude od 16. prosince do 2019 do 31. března roku příštího zajištěn na přepážkách zákaznického centra,“ pokračovala Dvořáková.

Modernizují vozový park

Mimo to v Ústí pokračuje modernizace vozového parku dopravního podniku. V prosinci dostane pět nízkopodlažních autobusů s pohonem na stlačený zemní plyn. Motory splňují normu EURO 6. Jeden bus přijde na 7,35 milionu korun bez DPH. Město na ně získalo dotaci z projektu IROP – Obnova a rozšíření vozového parku.

Podle ústecké městské mluvčí Romany Macové jsou autobusy dlouhé 12 metrů, dvounápravové, třídveřové a s kapacitou až 84 cestujících. „Garantovaná životnost činí minimálně deset let v městském provozu. Autobusy jsou vybaveny kneelingem pro snazší nástup a výstup,“ přiblížila.

Dále obsahují kamerový systém umožňující řidiči pohodlné sledování prostoru všech dveří. Také poptávkový systém otevírání dveří. Nechybí klimatizace a novinkou jsou USB nabíječky.

V prosinci podnik obdrží také devět nových parciálních trolejbusů Škoda 27 Tr. Jsou třínápravové, čtyřdveřové, nízkopodlažní a kloubové s kapacitou pro 115 lidí. Garantovaná životnost je minimálně 15 let. Jsou opět vybaveny kneelingem, kamerovým systémem, celovozovou klimatizací či USB nabíječkami. „Cena jednoho činí 16,93 milionu korun bez DPH,“ dodal vedoucí střediska údržby trolejbusů Petr Dolejš.

Na silnice vyjedou spolu s autobusy na plyn počátkem příštího roku.