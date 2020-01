Objevila se poté, co nový ředitel Městských služeb Martin Mata propustil k 18. prosinci loňského roku vedoucího klíšské haly Vlastimila Maříka. Ústecké vedení úmysl pronajímat halu nepotvrdilo. Údajný budoucí nájemce však připustil, že by ji dokázal řídit lépe i s ohledem na atrakce pro veřejnost.

„Žádný takový pronájem nepřipravujeme a ani jsme od nikoho nedostali podobnou nabídku. Bylo by to i velmi složité,“ uvedla náměstkyně Věra Nechybová.

Rozšíření spekulace nahrála jednak veřejná prohlášení ředitele Maty o tom, že by Městské služby fungovaly efektivněji jako akciovka nebo společnost s ručením omezeným, jednak i další zpoždění dostavby venkovního koupaliště.

Vlastimil Mařík podle svých slov odešel z městské firmy po třiceti letech. Koupaliště za něj nyní řídí vedoucí areálu v Brné David Zich. „Ono toho ale už stejně bylo za ty roky dost. Takže jsem vzal nabídku, nějaké odstupné a odešel jsem. Řekl bych ovšem, že moje propuštění dostal ředitel Mata jako nařízení. K tomu se ale nikdo nepřizná,“ přiblížil. Zároveň si myslí, že „padáka“ dostal kvůli konfliktu, který měl s jedním z šéfů plavecké akademie. Ředitelský post prý připravují právě pro něj. „Prý až dostane do nájmu celou Klíši a bude tam dělat ředitele, tak všechny vyhodí. Teď už je mi to jedno, ať si tam dělají, co chtějí,“ řekl Mařík.

Na mysli měl Mařík šéftrenéra Ústecké akademie plaveckých sportů Romana Eckerta. „Nepadli jsme si s Maříkem do oka, to je pravda. Konflikt jsme ale měli před dvěma lety. To ještě proto, že si mě zaměstnanci spletli s kolegou. Bylo to nedorozumění. Teď už máme dlouho klid. Já jsem poslední rok a půl měl jiné starosti, umírala mi dcera na rakovinu,“ odmítl Eckert spory s tím, že v době, kdy Mařík dostal výpověď byl v Plzni.

Na dotaz ohledně pronájmu areálu na Klíši odpověděl také odmítavě. Prý jsou zavaleni prací v plavecké akademii, která má na čtyři stovky členů. Na druhou stranu si ale myslí, že by to v pronájmu bylo lepší i pro veřejnost. „Kdo jiný by to měl v budoucnu dělat? Všude si to spravují kluby a šlape to jako hodinky. Pardubice, Plzeň a jinde. Tady personál jede do práce, nemá to know how, co my, ani zájem tam dělat něco víc pro veřejnost. Městské služby mají halu do konce roku, tak za rok uvidíme,“ připustil Eckert.

Podobný názor zazněl i na zasedání ústeckých zastupitelů v září. Náměstkyně Nechybová tehdy v souvislosti s nástupem Martina Maty do funkce ředitele Městských služeb uvedla, že kluby by mohly svěřená sportoviště spravovat efektivněji a levněji. I toto prohlášení fámě o pronájmu nahrálo.

Tečku za celou záležitostí udělal sám ředitel Martin Mata, který sdělil, že o pronájmu plavecké haly ani nepřemýšlí. „Do funkce jsem však přišel s tím, že ušetřím peníze a zefektivním správu. Chtěl jsem jen jednoho ředitele koupališť a oba měli půl roku možnost mě o svých kvalitách přesvědčit. Co je platné, že někdo zná každou trubku, když to jako manažer nezvládá? V Maříkově propuštění nebylo nic osobního,“ dodal.