Nesoulady v koalici vykrystalizovaly během sporu o miliardový revolvingový úvěr. Koaliční strany UFO, ANO 2011, PZS a ODS se nemohly dohodnout, zda si ho má město vzít, nebo ne. Stalo se to během čtvrtečního zasedání ústeckého zastupitelstva.

Vysloveně „tlustá“ slova při hodinu a půl trvající diskusi nepadala. Naopak, emoce jakoby ani nehrály roli. Mrazivá atmosféra kvůli tomu klesla k nule ve chvíli, kdy primátor města Petr Nedvědický (ANO 2011) oznámil, že materiál stahuje. Vzápětí vyvstala otázka, zda se koaliční mašina definitivně nerozpadne.

Investice na úvěr

Část koalice chtěla zaplatit z miliardového úvěru:

(v milionech Kč)

Rekonstrukce Corso: 220

Nákup nemovitostí: 33

Modernizace rektorátu: 150

Rekon. ul. Výstupní: 40

Přestavby magistrátu: 120

Modernizace škol: 80

Energ. úspory budov: 200

Křižovatky: 30

Obnova sídlišť: 85

Záměrem stran ODS, ANO 2011 a PZS bylo z úvěru financovat rozvojové investice, ale pouze za předpokladu, že na ně obdrží dotaci. Tou pak chtěly úvěr splatit. „Je to jedenáct projektů. Rekonstrukce Corso reaguje na to, že nemáme místo, kde bychom mohli budovat dohledové centrum městské policie. Další je rektorát, nejdou otevřít okna od druhého patra nahoru, nevyhovují rozvody teplé vody a energií,“ jmenoval projekty primátor.

Hovořil o potřebě energetických úspor a investicích do škol, úpravě křižovatek a dalších. Hlavním argumentem přitom bylo, že pokud peníze nezískají, rozvoj města se zastaví na několik let. „Peníze si budeme brát postupně. Pokud dotace bude přislíbena, můžeme to předfinancovat z revolvingu. Ta miliarda je jen předpokládaný aritmetický součet nákladů,“ doplnil náměstek primátora Pavel Tošovský.

Zastupitelé UFO poté poukázali, že ani jedna z investic, o nichž byla řeč, není dotažena do konce. Tedy dotažena do stádia projektu a žádosti o dotaci. „Máme jinou filosofii. Nechceme se zadlužovat, naopak jsme nějaké kontokorenty zaplatili. Nastartovali jsme ekonomiku města a každý rok uspořili okolo 160 milionů. Nejsme proti investici. Chceme ale jiné řešení,“ řekl například Jiří Madar s tím, že všechny velké projekty připravilo v minulém volebním období UFO a ANO 2011 teď jen stříhá pásky, což mu prý nevadí.

Na to primátor reagoval, že koalice rozhodovala společně. „Co se zde za poslední dva roky udělalo, je zásluhou UFO. Abychom si to tedy vyjasnili, my se na rozhodování nepodíleli,“ ironizoval.

Z lavic komunistů poté zaznělo, že by se měly koaliční strany nejprve domluvit a potom něco předkládat k projednání. Úvěr ale podpořit nehodlali také, podobně jako zbytek opozice. „Pokud bude dotace, nemám problém, aby město získalo úvěr na předfinancování. Ale konkrétně u každé zvlášť,“ dodal zastupitel Jan Janeček (KSČM).