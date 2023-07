Na koupališti je možné se občerstvit u několika stánků s posezením. Ceny prozatím nijak nevybočují ze zaběhlých standardů i navzdory současné drahotě. Pivo Březňák se tu dá pořídit půllitr za 35 korun, limonáda od 30 do 40 korun, řízek nebo smažený sýr s hranolky kolem 140 korun, klobása za 85, grilované párky za 60 korun. Ceny mají stánkaři velmi podobné, sortiment poměrně bohatý včetně míchaných nápojů jako „bavorák“. Pořídit se zde dají třeba i sluneční brýle, opalovací krém a další drobnosti.

Koupaliště Brná letos nehyzdí plot kolem prázdné restaurace. Ústí ji chce koupit

Přestože areál disponuje přilehlým parkovištěm, je možné přijet i na městském kole, které zde lze jak zapůjčit, tak vrátit. Do budoucna by koupaliště chtělo získat zpět budovy, které chátrají v sousedství koupaliště po zpackané malé privatizaci už řadu let, nebo vybudovat autokemp a tím koupaliště uzpůsobit pro moderní vícedenní rekreaci. K dispozici je golfové vozítko, které má pomoci hendikepovaným lidem dopravit se na místo u bazénu.

Klíše zaměřená na rodiče s dětmi

Oproti Brné působí bazény na Klíši nejen o něco víc městsky a moderněji. Zároveň se zaměřují mnohem více na rodiče s dětmi. Koupaliště po kompletní rekonstrukci město slavnostně otevřelo v červnu 2020. K dispozici jsou zde bazény včetně dětského s termální vodou, obří dvoudráhová skluzavka, dětské hřiště a spousta atrakcí především pro děti. Využít lze též skokanský bazén s desetimetrovou skokanskou věží. Nechybí doplňkový prodej pomůcek do vody a na opalování, zázemí pro rodiče s dětmi včetně přebalovacího pultu, šatny a WC. K návštěvě vybízí stánky s občerstvením. Bufet v hlavní budově lázní letos zůstane zavřený, v budoucnu rozšíří prostory o sportovní nabídku. Pivo a Kofolu tu lze koupit půllitr za 40 korun, nealko za 35 korun, smažený sýr a hranolky za 130, klobásu za stokorunu, vařenou kukuřici za 60 korun a další sortiment.

Už i řidiči MHD odmítají zajíždět do Mojžíře. Starousedlíci mají peklo na zemi

Ceny obou ústeckých koupališť jsou shodné. Základní vstupné celodenní za 150 korun, zvýhodněné 90. Rodinné od 150 do 350 korun dle počtu dospělých a dětí. Na Klíši pak je třeba rozlišovat krytý bazén a koupaliště, v případě prvním jsou ceny také shodné, ale pouze pro dvě hodiny času u bazénu.

Plavání a koupání mimo krajské město

Dalším velmi oblíbeným koupalištěm je to pod přehradou v Povrlech. Nabízí plavecký bazén a brouzdaliště pro děti, zázemí, ubytování v chatkách, místo pro přívěs a stan. Dospělí zaplatí 70 korun, děti do jednoho metru výšky 15 korun a starší děti se studenty a seniory 40 korun. K dispozici je beach volejbal, stolní tenis, lehátko. Bufet nabízí například pivo kolem 40 korun.

Dobrodružnější povahy jezdí tábořit na oprám do Varvažova. Zde je možné využít koupání v zatopeném lomu. Není tu plavčík, odkanalizované toalety, ani jiné vymoženosti. Najdete tu jen parkoviště a místo, kde se dá kempovat. V oprámu pomalu ubývá vody a přes léto jej sledují hygienici, zda je voda vhodná ke koupání a výsledky rozboru zveřejňují na svých webových stránkách. Co tu ovšem nechybí, je bistro, poeticky nazvané Bažina. U bistra dětem udělá radost hřiště se zábavními prvky, hřiště na volejbal. Pivo velké tu mají za 30, malé za 20 korun, malinovku ve stejných objemech mají shodnou cenu, nealko pivo za 30, klobásu s hořčicí za 80, hranolky za 45 korun, smažený sýr a hranolky za 150, párek v rohlíku za 30, nanuka od 25 do 40 korun.

Stánky přes sezónu i u jezera Milada. Občerstvení, půjčovny sportovních potřeb a další doplňkové služby budou k dispozici na šesti místech kolem jezera. Nabízet své služby bude například pět půjčoven sportovního vybavení, loni to byly půjčovny pouze dvě. A ani letos nebude chybět dostupná doprava. Dát si tam můžete pivo kolem 40 korun, limonádu kolem 35, záleží na stánku. Klobáska za 86, hranolky 68 korun. Půjčit si tam můžete šlapadlo či paddleboard.

Záchranář radí, jak poskytnout první pomoc u vody

Hodně lidí dnes neví, co dělat při zranění. Některé zásady první pomoci se dokonce v čase proměnili. Abychom netápali, oslovili jsme záchranáře, aby nám poradili, jaké zásady se vyplatí dodržovat u vody a v případě nejčastějších letních zranění. Odpovídá mluvčí ústecké záchranné služby Prokop Voleník.



Jak předcházet úrazům na koupališti?

Jedno ze základních pravidel je neběhat kolem bazénu, kde je mokro a hrozí uklouznutí a mnohdy nekontrolovatelný pád s vážným zraněním, například zlomeniny končetin nebo poranění hlavy. V případě skoků do bazénu je zapotřebí se přesvědčit, že v prostoru kam budu chtít případně skákat, nikdo neplave, hrozí opět závažné poranění zejména plavce v bazénu. To samé platí při jízdě na skluzavce či tobogánu. Opravdu vyčkat, až je prostor dojezdu volný a pak si jízdu teprve užít. Velmi důležitá je přítomnost dospělé osoby pro dohled dětí u bazénu nebo u jakékoliv vodní plochy, kde se dítě koupe. Stačí krátká nepozornost a dítě může spadnout do bazénu či se potopit a hrozí utonutí.



Co dělat při úžehu nebo úpalu?

Slunečné horké letní počasí přináší také riziko úžehu či úpalu. Příznaky jsou velmi podobné. Únava, bolest hlavy, zvracení, mohou být až křečové stavy. První pomoc je v tomto případě velmi důležitá. Přesunout osobu do stínu nebo jiného chladného prostoru, dostatek vlažných tekutin, vyvarovat se podání studených nebo chlazených nápojů. V případě poruchy vědomí, bezvědomí a křečových stavů vždy zavolat na tísňovou linku 155. U dětí a seniorů doporučujeme vždy pokrývku hlavy, kterou je možné i namočit. Být více ve stínu a omezit dlouhou dobu na přímém slunci. Omezit fyzickou námahu, více odpočívat a dodržovat pitný režim.



Jaký je postup u zlomenin nebo vyvrtnutí kloubu?

Důležité je zraněnou osobu posadit a zamezit dalšímu pohybu poraněné končetiny. V případě otevřených zlomenin, kdy je vidět kost, ránu opatrně překrýt, na ránu netlačit, končetinu nerovnat a nehýbat s ní. Vždy zavolat záchranou službu. Při pádech či zakopnutí dochází často ke zlomeninám předloktí, pažní kosti nebo zápěstí. Ruku je vždy nutné fixovat k trupu a omezit další pohyb. Pokud je to opravdu dislokovaná zlomenina, kdy vidíme, že je kost vybočená, nikdy jí nerovnat. To samé platí při vymknutí klubu, kdy je končetina mimo svoji fyziologickou osu, nikdy nerovnat. Vždy zamezit dalšímu pohybu poraněné části.