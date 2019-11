Transakci posvětili zastupitelé na svém posledním zasedání většinou 32 hlasů. Předtím se ale rozpoutala poměrně obsáhlá diskuse o dohodnuté ceně 5,38 milionu korun i o dalším osudu budovy.

Jak vysvětlil náměstek primátora Pavel Tošovský (ODS), scelení pozemků zároveň přinese rozšíření areálu koupaliště a přístup k nevyužitému podzemnímu vrtu. „V současné době je kvůli mechanické závadě nefunkční. Podmínkou by bylo ukončení soudních sporů, byť město už jeden soud o peníze vyhrálo. Protistrana se ale odvolala. U soudu o břemeno by předmět sporu zanikl z povahy věci, neboť by se město stalo vlastníkem nemovitosti,“ vysvětlil s tím, že budova a pozemky nejsou v katastru zatížené žádnými zástavami ani jinými závazky.

Zastupitel Milan Hladík (SPD) při projednávání koupě vznesl námitku, že minimálně tolik, co bude nemovitost stát, bude muset magistrát zaplatit za rekonstrukce. „Cena je neadekvátní, vždyť je to v dezolátním stavu,“ poznamenal a dodal, že to v roce 1996 určitě současný vlastník Orea-Invest získal od města „za hubičku“.

Proti tomu se ovšem za město ohradil šéf právního odboru magistrátu Miloš Studenovský. „Tehdy to neprodávalo Ústí, městu to nikdy nepatřilo,“ odmítl.

Co se ceny týká, primátor Ústí Petr Nedvědický (ANO 2011) upozornil, že vzešla z odborného posudku. „Byl jsem u výběru znalce, který měl vypracovat posudek. Nakonec jsme my náhodně vybrali město a oni znalce ze seznamu. První to odmítl, druhý nabídku přijal,“ přiblížil Nedvědický.

Zbourat nebo rekonstruovat?

Co bude s bývalou restaurací po odkoupení, zatím zůstává nejasné. Na to se ostatně ptala i opozice v osobě zastupitele Martina Krska (PRO! Ústí). „Osobně bych uvítal, kdybyste do zastupitelstva přišli s nějakou představou, co s tím objektem dělat. Určitě nespadne, má odolnou betonovou konstrukci,“ řekl.

Podle náměstka Tošovského je hlavním důvodem obchodu scelení pozemku. „Pokud bude levnější demolice a poté nová výstavba, dáme tomu přednost před rekonstrukcí,“ poznamenal.

Určitou budoucnost restaurace navrhl předseda zastupitelského klubu KSČM Pavel Vodseďálek. „Je to tam hrůza a děs. Ale odkup podpoříme, jelikož na koupališti mají lidi jen pár stánků. Nejraději bychom tam viděli zázemí pro návštěvníky,“ dodal.