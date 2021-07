/DENÍK NA NÁVŠTĚVĚ/ Další dům odkoupilo město Ústí nad Labem, aby se z něj nestala sociálně vyloučená lokalita. Zaplatilo za něj přibližně čtyři miliony korun. Podobně jako odkoupilo například bývalou ubytovnu v Čelakovského ulici v Krásném Březně, kde mají vzniknout byty pro seniory a městské zaměstnance. Nebo bývalý univerzitní rektorát na Severní Terase.

Ústecký obvod Neštěmice. Ilustrační foto | Foto: Deník/Janni Vorlíček

Tentokrát ale dům zůstane ve správě městského obvodu Neštěmice, který se o něj bude starat. Týká se to někdejšího družstevního domu ve Veslařské ulici. Obvod se prý o prodeji dozvěděl náhodou. Okamžitě začal mít obavy, aby ho nekoupil nějaký vykuk, který by do něj neinvestoval ani haléř a pouze inkasoval nájemné z dávek sociálně slabších obyvatel, kteří by zároveň způsobovali problémy ostatním nájemníkům. Tak jako v sociálně vyloučeném sídliště v Mojžíři, nebo v Keplerově v Krásném Březně a jinde.