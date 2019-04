Chcete být užiteční a máte rádi cyklovyjížďky? Staňte se dobrovolným testerem elektrické tříkolky známé jako cyklorikša nebo také cargo kolo. Ta má posloužit k relaxační cykloterapii. Tříkolka je k vidění v Cyklocentru v Zanádraží.

V rámci Projektu Zdravé město a místní Agendy 21 nechalo cyklorikšu pořídit oddělení cestovního ruchu ústeckého magistrátu. Slibuje si od ní především rozšíření nabídky městského cyklocentra pro lidi s omezenou možností pohybu. To znamená, že díky tomuto vynálezu se budou moci konečně projet po Labské stezce například i senioři vyššího věku či handicapovaní.

Jak vysvětlila vedoucí oddělení Hana Slawischová, město dostalo v rámci Agendy 21 nabídku na zapojení do projektu cykloterapie. „Součástí je právě nákup a provozování cyklorikšy. Jsme mezi prvními třemi městy v republice, která se do toho pustila,“ popsala.

Mezi prvními si jízdu v roli řidiče na elektrickém dobíjecím „přibližovadle“ vyzkoušel náměstek primátora Pavel Tošovský, který má na starosti právě rozvojové projekty. „Na kole jezdím rád, ale tohle je dost jiné. Má to výkoný a pohodlný elektropohon, což na svém bicyklu nemám. Musím říci, že je to velice pohodlné. Nemusí se na tom tolik šlapat. Ale děcka bych nevozil. Ať se naučí šlápnout do pedálů, potřebují to jako sůl,“ zasmál se.

Provoz tříkolky zajistí společně město Ústí, Dobrovolnické centrum a Městské služby. Právě dobrovolníci budou v první testovací fázi seniory vozit a díky odbornému proškolení zvládnou bezpečně provoz i obsluhu tohoto moderního ekologického šlapadla.

Dědeček nebo babička se pohodlně usadí do prostorné sedačky a všichni mohou vyrazit na projížďku s doprovodem.

Eva Poslová z oddělení cestovního ruchu si zkusila roli cestujícího. „Vůbec jsem se nebála. Rikša má pohodlnou sedačku i bezpečnostní pás. Možná bych i někoho svezla, ale musela bych si to nejdřív zkusit,“ líčila.

Senioři dostanou helmu

Hledání řidičů elektrotříkolky má na starosti Dobrovolnické centrum v Ústí nad Labem. „Zapojí se do testovacího provozu. Bude to zcela nová a jedinečná aktivita ve městě, která bude poprvé fungovat v domově pro seniory ve Velkém Březně, tedy přímo na ústecké cyklostezce,“ vysvětlila zástupkyně ředitelky Dobrovolnického centra v Ústí Jiřina Gasserová.

Ředitele domova pro seniory Tomáše Kříže nejprve přepadl skepticismus a strach, aby se jeho svěřencům něco nestalo. „Byl jsem překvapen, že o to mají naši klienti docela zájem. Máme tu cyklostezku, která vede po rovině pár kilometrů po obou stranách, což je naše výhoda, takže to bude super. Senioři budou mít bezpečnostní helmu, přesně podle předpisů,“ poznamenal ředitel Tomáš Kříž.

Ve městech, kde cyklorikša pro seniory funguje, není o dobrovolníky nouze. Například v Čáslavi se rozhodli vozit pasažéry vyššího věku členové tamního judistického oddílu