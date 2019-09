Budova starého rektorátu Univerzity J. E. Purkyně (UJEP) změnila vlastníka. Od čtvrtečního rána, kdy rektor Martin Balej a primátor Petr Nedvědický podepsali kupní smlouvu, už patří městu Ústí nad Labem. To zde chce zřídit především byty pro seniory.

Magistrátu se na jedenáctipatrové budově líbí výhodná dostupnost MHD a lékařských služeb, technické vybavení budovy či strategická poloha rozlehlého areálu o celkové výměře přesahující 17,3 tisíce čtverečních metrů.

Podle kvestora UJEP Leoše Nergla, který má na starosti majetkové záležitosti univerzity, kupní cenu 61 milionů korun město zaplatí ve třech splátkách. „Prvních 20 milionů do konce roku 2019, další dvacetimilionovou splátku do konce roku 2020 a zbývajících 21 milionů do 30. června 2021,“ uvedl.

Akademici ale v budově ještě zůstanou, a sice až do dostavby Centra přírodovědných a technických oborů UJEP. Jinými slovy to znamená, že do doby úplného uvolnění budovy pedagogické fakulty v ulici České mládeže budou ve starém rektorátu stále v prvním a druhém patře sídlit čtyři katedry této fakulty. „UJEP za to bude městu platit pronájem 2,1 milionu korun ročně,“ potvrdila mluvčí Ústí Romana Macová.

„Mrakodrap“ v Hoření ulici na Severní Terase krátce po své dostavbě v 80. letech minulého století sloužil jako politická škola KSČ. Po převratu se sem nastěhovala nově zřízená univerzita. Kromě rektorátu a některých kateder pedagogické fakulty však většina pater sloužila k ubytování studentů jako univerzitní koleje.

Po přestěhování rektorátu do kampusu na Klíši úřednické prostory UJEP pronajala a koleje zakonzervovala.

„Prodej považuji za velmi dobrý počin. Pro nás je město naprosto seriózní partner, prodáváme mu objekt ve velmi dobrém stavu a s vybavením i dispozicí, které jsou více než vhodné pro záměry, které s ním vedení města do budoucna má,“ komentoval rektor Martin Balej.

Pokoje, kde dříve bydleli studenti, mají vlastní sociální zařízení. V budově jsou dvě tělocvičny, posilovna, aula, která může sloužit i jako kulturní sál. Nechybí rozsáhlá jídelna s vlastní vývařovnou, moderní vrátnice, vlastní parkoviště a venkovní pozemek s možností budoucí výstavby nebo úprav. Proto ji ústečtí radní vidí jako ideální právě pro budoucí zřízení seniorského ubytování.

Město proto počítá i se získáním vhodného dotačního titulu. „Pokud budou na tento druh bydlení jakékoliv dotace, tak o ně určitě požádáme. S tou budovou se dá kouzlit, na omezenou dobu sem můžeme přesunout školy a školky při opravách, nebo někoho, kdo při katastrofě přišel o střechu nad hlavou,“ dodal náměstek primátora Pavel Tošovský.