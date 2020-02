Celá rekonstrukce by měla stát 200 milionů korun, což vyvolává otázky, zda by nebylo lepší areál prostě zbořit a postavit tam něco jiného. „Vypadá to příšerně. Chce to něco modernějšího,“ myslí si obyvatel z okolních paneláků Václav Suchý.

S tím ale ústecké vedení nesouhlasí, třeba náměstkyně primátora Věra Nechybová (UFO). Městu totiž nepatří celý areál. „Navazuje na bývalý Prior, poštu, do garáží, zdravotní středisko, bowling,“ uvedla.

Bylo by proto velmi složité demolici naplánovat. Vyžádalo by si to nějaký čas stejně jako získání povolení a veřejná soutěž. „Potom bychom museli vymyslet, co tam chceme, nechat zpracovat další dokumentaci, opět soutěžit dodavatele. Trvalo by to minimálně čtyři roky. Takhle je to rychlejší,“ pokračovala Nechybová.

Po letech úpadku chce ústecké vedení přeměnit bývalý kulturní dům Corso v moderní systémové a správní centrum s tím, že zachová i jeho kulturní funkce, například knihovnu. Cílem je využít podstatnou část budovy především jako zázemí městských organizací.

Opozičního zastupitele Lukáše Blažeje (Piráti/PRO! Ústí) suma za dokumentaci zaskočila. „To jsem nečekal. Doufám, že za ty peníze nezůstane projekt ležet jen tak v šuplíku a městská rada na to sežene peníze,“ řekl.

Vzniknou tu kanceláře, operační středisko městské policie, datové sály a městské servery. Sloužit budou jako úložiště dat z kamer, úřadů, informačních systémů a příspěvkových organizací města. Mimo to například i k provozu informačních aplikací, parkovacích systémů Městských služeb a dalších programů.

Hlavně městská policie čeká na nové dohledové centrum kamerového systému jako na smilování. „Jsou to pro nás ideální prostory co do polohy i velikosti. Současné operační středisko bylo stavěné na maximálně 27 kamer, teď jich máme zhruba 170,“ přiblížil zástupce ředitele městské policie Jan Novotný.

Práce na projektové dokumentaci bude trvat celý tento rok. Odbor dopravy a majetku připraví její stavební stránku.

Na Metropolnetu pak bude vnitřní technologická část. Přípravné práce a zpracování návrhů začaly už předloni na podzim.

Co se omšelosti zbytku areálu týká, bude se město snažit s vlastníky vyjednat nápravu. „Těžko je ale donutit, aby něco dělal, když to nikoho neohrožuje. Budovy nejsou v dezolátním stavu, aby stavební úřad něco mohl nařídit,“ dodala Nechybová.