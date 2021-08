Přes Labe totiž nevede žádná stezka pro cyklisty. Kdo chce řeku překonat na kole, musí buď do nebezpečného silničního provozu, nebo naopak na chodník mezi chodce. Lávka přes Labe by tak mohla sloužit jak chodcům, tak cyklistům a propojit cyklostezku u řeky s trasou na Miladu a dál. Potíž je v tom, že město by si za to nejspíš muselo připlatit, nehledě na to, že by bylo potřeba vyhlásit architektonickou soutěž.

Myslí si to například střekovský radní Stanislav Dunaj. „Z nedávné minulosti víme, jak dopadly dočasné stavby, byly tady dalších čtyřicet let. Pak je to jen pro ostudu. Když už stavět, tak pořádně. V každém případě potřebujeme hlavně vyřešit cyklisty a napojení na cyklostezky,“ poznamenal.

Za pravdu mu dal i Střekovan Jindřich Smutný. „Osobně moc autem nejezdím, dávám přednost kolu. Přes Benešák ho během dopravní špičky radši vedu vedle sebe po chodníku. Taková lávka pro cyklisty by mi hodně pomohla,“ zmínil.

Lávka s přeložkou inženýrských sítí by měla vyrůst příští rok a po jejím dokončení by v roce 2023 měly začít samotné práce na mostní konstrukci „Benešáku“.

Most patří Ústeckému kraji a ten je také investorem jeho rekonstrukce. Krajský radní Tomáš Rieger, který má na starosti investice, považuje záležitosti okolo lávky za něco, o čem by se dalo vyjednávat. „Osobně si myslím, že o tom můžeme jednat. Ale s novou politickou reprezentací kraje o tom ještě nikdo z města Ústí nad Labem nemluvil. Jinak v postupu rekonstrukce samotné se nic nezměnilo, všechno zdržela pandemie. Já vím, že se teď na ni všechno svádí, ale je to bohužel tak,“ vysvětlil. Opravou projde kompletně celý most včetně pilířů a jejich základů. Náklady se odhadují na půl miliardy korun, kraj čeká na vyhlášení dotačního titulu.

Jenže současný náměstek primátora Ústí Martin Hausenblas představou lávky příliš nadšený není. Pokud by měla vyrůst, chtěl by, aby kvůli tomu byla vyhlášena architektonická soutěž. Jinak by spíše dal přednost řešení, aby cyklisté na Benešově mostě měli svůj prostor. „S dočasnou lávkou nemám žádný problém, stálá lávka dle mého názoru nepřipadá v úvahu. To by byl velký zásah do vzhledu města, navíc není nic takového třeba. Jedna strana Benešova mostu bude pro cyklisty, druhá pro pěší,“ poznamenal Hausenblas.

O tom, že by lávka mohla být stálá, hovořilo už minulé vedení města. Bývalá primátorka Věra Nechybová poznamenala, že stavba lávky bude stát nemalé peníze a bylo by lepší, kdyby ji kraj nechal postavit pořádně. Jednali o tom už s bývalým vedením kraje. „Chtěli jsme, aby lávka sloužila cyklistům a chodcům. Soutěž? Proč ne, ale musel by se toho někdo pořádně chopit,“ dodala.