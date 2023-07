Byl to už čtvrtý ročník liboucheckého gulášobraní a zase bylo plno. Pod několika dřevěnými pergolami na zahradě restaurace Svoboda v sobotu 1. července seděli u vychlazeného piva usměvaví sousedé a drželi palce kamarádům.

Gulášobraní 2023 v Libouchci. | Foto: Miroslav Vlach

Na soupisce bylo dvanáct svérázných týmů, kde utajované koření doplňovala velká dřevěná vařečka a touha po vítězství. Hudební doprovod zajišťovaly dvě amatérské skupiny, Máňa trio z Ústěka a nestárnoucí borci Za stolem z Ústí nad Labem. Starosta Jiří Bolík se svým kotlíkem obsadil zadní část soutěžní plochy, krásná Adélka mu radila, kdy má přidat záhadnou jíšku, hned vedle něj čarovali hasiči. Do role pořadatele se pasovaly dvě zkušené dámy.

"Začínají prázdniny, za chvilku se všichni někam rozletí, libouchecké gulášobraní nabízí především těm dříve narozeným v pohodě posedět u dobrého jídla a zavzpomínat na společenské akce v naší obci. Tohle je už čtvrtý ročník a zájemců o zlatou vařečku bylo opravdu hodně. Do poroty losujeme pět místních znalců, vždycky je doplňují pozvaní hudebníci. Pořadatel dodá palivo, dobrou náladu a určí místo pro kotlík. Zbytek je na soutěžícím. Letos tu máme 12 kotlíků, v určenou dobu se vzorek odevzdá porotě a ta má vždycky pěkně zamotanou hlavu," tvrdila Jana Budská a předala slovo druhé dáme za mikrofonem.

"U kotlíku se střídají většinou tříčlenné týmy, někdo tu je poprvé, někdo už má zkušenosti z minulých ročníků. Letos převládá hovězí guláš, ale šanci dostanou i milovníci vepřové verze, nebo různých specialit. Koření se tají, někdo zahušťuje chlebem, někdo písničkou a pivem. Hesla na vypracovaných tělech kuchařů jsou odvážná, někdo přidá zvláštní pokrývku hlavy, jiný společenského motýlka. Pouze jeden tým reprezentují ženy, názvy gastronomické lahůdky kopírují dobu. Férovka, guláš osamělých mužů, Bobika. Před vyhlášením výsledků kapitáni jednotlivých týmů nafukují balonky, prostě je tu veselo," doplňuje Alena Flígrová.

Soutěž začala ve 14 hodin, vyhlášení bylo v 19 hodin, protest nikdo nepodal, diskutovalo se do 22 hodin. Ptáte se, kdo si tentokrát odnesl domů vzácnou zlatou vařečku s ohromným dárkovým košem? No přeci ten nejlepší, nejvtipnější a nejchytřejší! Klasik by řekl: "V Libouchci snad mají hnízdo."