Nežije se tu dobře. Nejraději bych se odstěhoval. Ústí má špatnou pověst. Ústečané, kteří odpovídali v dotazníkovém šetření pro Strategii rozvoje města Ústí na období let 2021 až 2030, nešetřili výtkami a negativními pocity.

Cílem průzkumu, v němž odpovídalo 1075 respondentů ve všech věkových skupinách, bylo zjistit, jak se lidem v krajské metropoli žije, kde vidí její problémy a kam by měla směřovat. O nedobré pověsti Ústí přitom bylo přesvědčeno téměř 97 procent všech, kdo vyplnili dotazník. „Lidem vadí stav vyloučených lokalit, úroveň čistoty a pořádku veřejného prostoru nebo kriminalita,“ informovala ústecká mluvčí Romana Macová.

Naopak kladně v odpovědích hodnotili technickou infrastrukturu, zdravotnictví nebo dopravní obslužnost.

To, že město má velké problémy a špatnou pověst, prý věděl ústecký primátor Petr Nedvědický a jeho tým dřív, než šel do voleb. „To je dlouhodobá záležitost. Proto vítáme všechny objektivní informace o tom, jak obyvatelé město vnímají. Některá řešení by mohla přinést změnu brzy, jiná trvají dlouho. Ale třeba čistotu a pořádek bez přispění všech neudržíme, v tom nepomůže ani sebevětší nasazení techniky a uklízečů,“ upozornil primátor Petr Nedvědický (ANO 2011).

Z Ostravy je metropole kultury

Opoziční zastupitel Jan Hrouda (PRO! Ústí) v této souvislosti dával za příklad Ostravu. „Tu lidé vnímali jako černé město. Dnes ji lidé začínají vnímat jako metropoli kultury a místní jsou na ni hrdí, ač se nepovedlo řadu problémů vyřešit,“ popsal.

Zároveň navrhuje, aby se Ústí odrazilo právě od dokumentu, pro který dotazníkový průzkum veřejného mínění vznikal. Tedy od Strategie rozvoje. „Neškodilo by stanovit nějaký cíl a nadchnout pro něj obyvatele města. To znamená, že to chce nějakou vizi a s ní ruku v ruce mediální kampaň,“ řekl.

Samotné Ústečany výsledky šetření příliš nepřekvapily. „Stačí se projít v neděli ráno po náměstí a těch střepů a odhozených odpadků, co se tu povaluje. Takže si myslím, že by každý měl začít sám u sebe. Koše na odpadky nejsou tak daleko, aby tam nešlo dojít. Dokud se tohle nenaučíme, bude každá strategie rozvoje, byť sebelepší, na prd,“ míní Miroslav Knapp ze Severní Terasy.