Ústí nad Labem – Novou primátorkou Ústí nad Labem ve středu 24. června zvolili zastupitelé Věru Nechybovou (ANO). Jejími náměstky budou Jiří Madar z Ústeckého fóra občanů (UFO) a Pavel Dufek (ANO).

Novou primátorkou Ústí nad Labem je Věra Nechybová (ANO). | Foto: ČTK/Libor Zavoral

Volbu nového vedení města podpořily opoziční ODS, ČSSD a KSČM. Zastupitelé těsně před tím odvolali celé vedení složené z hnutí ANO a PRO!Ústí, které město vedlo od loňských komunálních voleb. Primátorem byl Josef Zikmund (ANO).

Koncentrovali se pouze na Činoherák

Podle zastupitelů, kteří odvolání iniciovali, vedení města v podstatě nefungovalo. "Opravdu došlo k tomu, že všechny problémy města se koncentrovaly pouze a jen na problém Činoherního studia a na různé, podle našeho názoru nerealistické vize. Problémy, které souvisí s běžným fungováním města, neřešilo," sdělil předseda ústecké ODS Libor Turek.

Pro odvolání bývalého vedení města hlasovalo 19 z 37 zastupitelů. Z 12 zastupitelů ANO návrh podpořili čtyři členové, ruku pro zvedli i dva zastupitelé UFO, tři z ODS a po pěti z KSČM a ČSSD.

Volbu nového vedení podpořil ještě jeden člen ANO, celkem tak získalo 20 hlasů. Více o průběhu zastupitelstva čtěte zde: Zastupitelé svrhli primátora i celou radu. Zikmunda střídá Nechybová

Z lovosického úřadu novou primátorku uvolní

Věra Nechybová je v současné době referentkou na městském úřadu v Lovosicích. Z této pozice tak bude uvolněna.



Nechybová po zvolení řekla, že byla velice zneklidněna situaci ve městě, bývalé koalici vytkla i špatnou komunikaci. Zaměřit se chce na finance a dotace.

V nové funkci se chce především soustředit na odvrácení sankcí, které městu hrozí za chyby v evropských projektech. "Město se také musí připravit na nové programovací období, aby mohlo co nejdříve čerpat další dotace. V současné finanční situaci město ani jiné možnosti než investice s podporou dotací nemá," řekla Nechybová.

ANO a UFO podle náměstka Madara neuzavřely standardní koalici. Část ANO má pět hlasů a UFO dva. Podporu chtějí získávat napříč politickým spektrem.

"Stavíme to tak, že to bude nazváno smlouva o spolupráci na volební období. Program budeme stavět tak, aby se tam našly všechny strany a podporovaly ty body, se kterými budou souhlasit," vysvětlil Madar.

Zrada na voličích

Návrh na odvolání inicioval starosta obvodu Severní Terasa Pavel Dufek (ANO). "To, co se tady děje, je pro mě nepřijatelné a neslušné. Je to neslušnost, navíc je to porušení koaliční smlouvy," řekl ještě před hlasováním Zikmund. Lídr PRO!Ústí Martin Hausenblas krok zastupitelů označil za zradu na voličích.



Bývalý předseda ústeckého ANO Pavel Štěpař, který byl členem vedení města, připustil, že spolupráce v koalici nefungovala. "Nebyli jsme schopni nastolit dialog s koaličním partnerem, a to je zásadní pochybení ANO," řekl Štěpař.

Nejednotností v ústecké oblasti zabývá vedení hnutí ANO. Krajský manažer hnutí Jakub Komárek nechtěl zatím oficiálně nic komentovat.

Příští jednání bude 30. června

Koalice v posledních měsících procházela rozkolem. Projevil se už na začátku roku při schvalování rozpočtu. Prošel návrh upravený podle požadavků opozice.

Zastupitelé zasedání přerušili, znovu se sejdou 30. června. Nové vedení města si chce detailně nastudovat materiály.

Věra Nechybová Datum a místo narození: 27. listopadu 1971, pochází z Klášterce nad Ohří

Vzdělání: Česká zemědělská univerzita v Praze, obor veřejná správa, regionální rozvoj

Kariéra: 13 let působila v neziskové organizaci Fokus, kde se vypracovala z místa asistentky na pozici finanční manažerky; poslední více než tři roky pracovala na Městském úřadě v Lovosicích, kde se zabývala dotacemi a veřejnými zakázkami.

Rodina: vdaná, má dvě dospělé děti

Ostatní: jako primátorka bude mít v kompetenci finance a evropské dotace. Nové vedení města chce především zredukovat hrozící finanční sankce a korekce za chyby v evropských projektech.