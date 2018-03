Ústí má také svého Švandu Dudáka, jmenuje se Jan Rosenberg

Ústí nad Labem - Kadeřnická soutěž, která se konala minulý týden v ústeckém muzeu, měla nezvyklé intermezzo v podobě dudáckého vystoupení učitele Jana Rosenberga.

Ústecký pedagog a dudák Jan Rosenberg.Foto: Miroslav Vlach

Usměvavý pedagog se dokonce nasoukal do dobového kostýmu, jen Dorotka chyběla. „Na dudy hraji 17 let. Pocházím z Liberce, kde jsem začínal ve folklorním souboru Dudáček. Daleko později jsem studoval v Ústí na UJEP hudební výchovu a bakalářská a diplomová práce je také dudácká,“přiblížil Rosenberg.

Dalšího dudáckého nadšence v krajském městě nezná. „Na severu je to spíš rarita. V Čechách jsou pouze čtyři výrobci, není to zrovna jednoduchá záležitost. Píšťaly jsou ze švestkového dřeva a cena se pohybuje od 15 do 30 tisíc korun,“ popisuje pedagog, který by se jednou rád podíval do Strakonic na dudácké slavnosti, aby načerpal nové zkušenosti a změřil síly s konkurencí.