Jenže radnice svítící vločky a vánoční hvězdy sejmout z kandelábrů nemohla. Bránil jí v tom zákon o veřejných zakázkách. Zemřel totiž jednatel společnosti František Panocha, s níž měla obvodní radnice smlouvu.

Ironické poznámky padaly na adresu radnice hlavně na sociální síti Facebook. „Zjistili jsme prostě jako první, že se to zamilovaným líbí. Speciální ústecký zážitek: valentýnský polibek pod nerozsvícenou výzdobou po Ježíškovi. Slyšel jsem rodiče vyprávět dětem, že když budou hodné, tak se i rozsvítí,“ glosoval například uživatel pod jménem Jiří Žamboch.

Ačkoli se o sváteční výzdobu starala roky, ztráta jednatele firmu Panocha a synové rozložila natolik, že nebyla schopna dostát svým závazkům. „Měli jsme nadlouho svázané ruce platnou smlouvou. Až do chvíle, kdy jsme měli k dispozici dokument potvrzující její zánik,“ vysvětlil úředník Jan Šilínek zdejšího odboru správy majetku.

Ihned poté mohl městský obvod vyhlásit zakázku na jednorázové demontování a uskladnění vánoční výzdoby z Mírového náměstí, Smetanových sadů, atria magistrátu a z ulic Pařížská, Winstona Churchilla, Masarykova, Revoluční a Hrnčířská. „Obálky s nabídkami mohou zájemci posílat do 27. února, komise je vyhodnotí co nejrychleji to bude možné,“ slíbila zdejší starostka Hana Štrymplová (ANO 2011).

Příbuzný rodiny, který si nepřál být jmenován, vysvětlil, že firma se ve skutečnosti nerozložila. Bude fungovat dál až vyřeší úřední záležitosti spojené s úmrtím jednatele. „Synové Františka Panochy musejí počkat. Oni to sice dělali společně s ním, jenže ve skutečnosti nebyli společníci a ani neměli ve struktuře manažerské pozice s rozhodovacím právem. Takže než budou pokračovat, nezbývá jim, než počkat na konec dědického řízení, řečeno hodně laicky,“ popsal.

Instalace přibližně pěti desítek světelných dekorů a několika desítek kilometrů svítících řetězů firmě obvykle trvalo přibližně jeden měsíc. Od roku 2015 začaly městský obvod o vánočních svátcích a adventu osvětlovat z velké části LED diody namísto klasických svítidel. „Jsou až o 75 procent úspornější než klasické žárovky,“ řekl o tom před časem sám František Panocha.

Radnice se téměř každý rok potýká s vandaly. Ti na výzdobě obvykle dokáží napáchat škody řádově za desítky tisíc korun. Přitom to není nijak levná záležitost. Na rozsvícení a všechny související služby včetně revizí centrální obvod každý rok vynakládá přibližně 300 tisíc korun. „Instalace a sejmutí dohromady stojí kolem 190 tisíc korun,“ dodal úředník Šilínek.