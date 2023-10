Šéftrenér fotbalové mládeže Miroslav Vlasák přiznal, že problém s překračováním rychlosti na Masarykově třídě tolik nevnímal, protože jeho svěřenci trénují od čtyř do sedmi odpoledne. „Je tam tak hustý provoz, že to není vidět. Když nám přelétne míč přes plot, skoro vždycky se vrátí zpátky. Pro bezpečnost naší mládeže ale můžeme říci, že je to zlepšení vítané,“ poznamenal.

Pizza zdarma pro děti z Mojžíře? Studenti z Prahy sklidili potlesk i nadávky

Podobně se k problému stavěl i šéftrenér mladých hokejistů Michal Kváš. „Co se týče rychlosti, je to dobře, že to zmodernizují. Děti sice ze školy většinou vozí rodiče, ale pro ty, co jedou autobusem a musí přes přechod pro chodce, to má význam,“ řekl. Podobně to funguje i u dalšího oddílu mladých sportovců, krasobruslařů. Jejich trenérka Eva Lívařová doplnila, že na přechodu je sice tlačítko, ale děti bývají zbrklé a když spěchají, zapomenou jak na něj, tak se i rozhlédnout. „Každé zlepšení bezpečnosti je z tohoto pohledu správně,“ myslí si.

„Jezdí tu stovkou“

Během návštěvy redakce Ústeckého deníku si lidé z okolních domů stěžovali, že řidiči tady, hlavně v noci, jezdí podle jejich mínění minimálně stovkou. Své o tom vědí například studenti Marie a její kamarád Zdeněk. „Bydlíme tu v podnájmu a kolikrát, když jsem přecházela, jsem skoro uskakovala, aby mě někdo neporazil. Na Zdenka dokonce jeden řval, že mu nemá co lézt do cesty, a přitom byl na přechodu,“ líčila devatenáctiletá dívka.

Primářka Emergency v Ústí: chodí za námi s kocovinou i štípanci od komára

„Úplně nejhorší je přecházet naproti stadionu. Ono je sice na přechodu tlačítko, ale kolikrát jsem měl pocit, že ten za volantem nezastaví, nebo to neubrzdí. To nemluvím o tom, že každou chvíli někdo smetl chodce dole u vietnamské restaurace, protože tam není pořádně vidět,“ dával jí zapravdu dvacetiletý student učitelství z Chomutova.

Specialista na bezpečnost v dopravě Jan Pechout, bývalý koordinátor BESIP pro Ústecký kraj, upozornil, že v případě smrtelných nehod jsou příčiny jasné. „Nedání přednosti, vyšší rychlost, nevěnování se řízení. Ale i chodci si musí uvědomit, že neexistuje něco jako absolutní přednost. Jakési právo přednosti mají, ale měl by také fungovat pud sebezáchovy. Měli by si uvědomit, že jsou nejzranitelnější účastníci silničního provozu. Musejí se rozhlédnout, nenosit sluchátka a podobně,“ vysvětloval s tím, že k překračování rychlosti řidiče svádí sama silnice. „Myslí si, že je bezpečná, kvůli její šířce, nebo relativně kvalitnímu povrchu. Nedodržují povinnost ze zákona, když někdo ve vedlejším pruhu ve stejném směru zpomalí, nebo zastaví u přechodu pro chodce, musí tak učinit také. Chodec nevidí přes SUV, dodávku nebo jiné robustní auto,“ upozornil.

Lotři policistům neutečou. Zabavili jim Ferrari, teď slouží spravedlnosti

O rekonstrukci hovořil i náměstek primátora Tomáš Vlach s tím, že právě kvůli nezodpovědným řidičům, na něž si lidé stěžují, považuje město tyto rekonstrukce za součást městské prevence rychlé jízdy a přejíždění křižovatek na červenou. „Náš systém je o snaze nastavit pravidla tak, aby řidiči nepřekračovali nejvyšší rychlost na rovných úsecích. Je to hazard se životy, stejně jako telefonování za volantem, které se v poslední době rozmáhá,“ poznamenal.

Hotovo na jaře

Projekt dostala na starost městská akciovka Metropolnet, která spravuje optické sítě a IT technologie. Dokumentace obsahuje nejen rekonstrukci současného systému monitorování jízdy na červenou, ale i jeho doplnění systémem měření okamžité rychlosti. Doplňuje ji také rekonstrukce oboustranného měření rychlosti na Rondelu. Město nechá kompletně vyměnit detekční kamery, podružné rozvaděče a hlavního datový rozvaděč. Na místě zůstanou pouze stožáry, výložníky, optické a napájecí kabely. Rondel zároveň čeká napojení na datovou síť Metropolnetu optickou přípojkou namísto nynějšího Wi-Fi.

Školačku si ve škole vyzvedla policie. Podle spolužáků byla „zkouřená“

Nový systém u stadionů bude podobně jako křižovatka u ústecké polikliniky napojen na on-line přenos policie. „Pokud bude rozumné počasí na konci března, počítáme s instalací během dubna a května,“ dodal vedoucí ústeckého odboru dopravy a majetku Dalibor Dařílek.

Zdroj: Janni Vorlíček