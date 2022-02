Město Ústí nad Labem dům u bývalé policejní služebny podle náměstka primátora Pavla Tošovského (ODS) koupilo v loňském roce. „Jeho vlastníci za něj původně chtěli víc peněz. Nakonec jsme se ale dohodli na nižší částce a koupili jsme to za odhadní cenu. Vlastníci za něj chtěli nejprve víc než milion, nakonec ale cena činila 895 tisíc korun. Rádi bychom na krizový byt získali dotaci od Ústeckého kraje,“ vysvětlil.

Ústí chce koupit další dům v Matiční. Aby předešlo problémům

Vzhledem k nedobrým zkušenostem se sociálně vyloučenými lokalitami v neštěmickém městském obvodu a špatné pověsti Matiční ulice ale zdejší starostka Yveta Tomková zůstává vůči projektu ostražitá. „Pokud by to mělo být pro problematické nájemníky, rozhodně to budu vetovat. Pokud pro seniory nebo matky s dětmi, které potřebují okamžitou pomoc, pak ano,“ poznamenala.

K tomu ale Tošovský řekl, že nemusí mít v tomto směru žádné obavy. „Byty nejsou určené pro sociálně nepřizpůsobivé obyvatele,“ uklidnil s tím, že zároveň pokračuje plán na demolici zbývajících tří zdevastovaných činžáků.

Dva z nich vlastní město, třetí společnost České přístavy. „Demolici obou ruin financujeme za městské peníze a po demolici tu stavět nebudeme. Pozemek zůstane připraven pro další investice. Kdybychom chtěli dotace, museli bychom mít připravený projekt a pět let by se tam kvůli podmínkám dotace nic nedalo dělat,“ vylíčil s tím, že město už má dojednané přeložky sítí a zažádalo o demoliční výměr.

Místní lidé mají v Matiční neustále spory s problémovými obyvateli. Například Eva Rychterová dokonce natočila video, kde jí místní sprostě nadávají. „Ubytovny v Matiční plné narkomanů, skládka se rozrůstá, žádná změna k lepšímu. Naštěstí nás teď vynechávají, ale sousedi měli problémy,“ povzdechla si.

Co se posledního zdevastovaného činžáku týká, stejně jako v předchozích dvou případech ho obývají nezvaní hosté, které městská policie musí vyhánět. Kolem domů bývá nepořádek, kusy zdiva, odpadky. Společnost České přístavy, které patří, prozatím o demolici nemluví. Jednatelka firmy Alena Černá uvedla, že prozatím ani nemají s domem žádné zvláštní plány. „Teď jsou na programu jiné priority,“ dodala.