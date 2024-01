V pátek večer patřil Kulturní dům V Ústí nad Labem opět maturantům. Tentokráte zde svůj ples uspořádali mladí detektivové z třídy G4B Gymnázia a SOŠ dr. Václava Šmejkala.

Maturitní ples třídy G4B Gymnázia a SOŠ dr. Václava Šmejkala Ústí nad Labem | Video: Deník/Vilém Maruš

Večer s podtitulem Once Upon a Crime zval na akci plnou tajemství a intrik, kde si každý návštěvník mohl zahrát na vyšetřovatele a rozlousknout kriminální případ. Vše začalo ve 20 hodin maturitním videem a nezbytným předtančením. Následovalo vystoupení kapely The Elevators společně s šerpováním a dalším doprovodným programem, dražbou dortu, vyhlášením vražedné soutěže či losováním tomboly.