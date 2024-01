V minulosti se zde propadala vozovka kvůli četným podpovrchovým dutinám, nehledě na množství záplat na vozovce. Jak hodně hluboko bude potřeba při rekonstrukci jít, na to má přinést odpověď geotechnický průzkum. Teprve po jeho provedení bude možné udělat přesnější odhad, kolik peněz si na to bude muset město připravit, zda více, nebo méně. Definitivní cena pak vzejde z výběrového řízení na dodavatele zakázky.

Když jedete Drážďanskou ulicí v autě, ale klidně i trolejbusem MHD, nejenže zaznamenáte stav její záplatovanosti vizuálně. Pocítíte to i na vlastní kůži. O tom ostatně hovořili i zdejší obyvatelé, nebo lidé, kteří tu pracují.

„V trolejbuse to vámi hází a poskakuje, tím hůř, oč starší vás daný vůz MHD veze,“ popsala mladá žena na zastávce Vojanova, podobně reagoval i další čekající, tentokrát mladý muž. Když slyšeli hrubý odhad, kolik by oprava mohla stát, velmi je ta částka překvapila. „To snad tak ani nevypadá, že by to mělo být tak drahé,“ divil se muž. Stejně překvapeně reagovali i ostatní oslovení lidé.

Jeden z mnoha výmolů v ústecké ulici Drážďanská.Zdroj: Deník/Janni Vorlíček

Jak ale vysvětlil vedoucí ústeckého odboru dopravy a majetku Dalibor Dařílek, ulice je dlouhá zhruba dva kilometry a nachází se ve stavu, kdy je potřeba provést důkladnou rekonstrukci. Odbor zaznamenal nejen malé dutiny a kaverny, ale i větší propady vozovky. Nemluvě o tom, že byla několikrát zasažena velkou vodou při povodních.

„Co se průzkumu podloží týká, chceme být důkladní a mít kvalitní podklady pro přípravu projektu. Aby se například nestalo, že se nám začne propadat nová silnice chvíli po dokončení prací. Zjistíme kompletně do hloubky stav celé ulice, jak to tam vypadá, kolik je tam výdutí a podobně,“ vysvětlil a připustil, že by rekonstrukce mohla stát až dvě stě milionů korun. „Ano, je to možné,“ řekl.

Podle ústecké mluvčí Romany Macové geotechnický průzkum Drážďanské ulice provede odborná firma Chemconex, kterou vybrala komise při výběrovém řízení. Společnost nabídla cenu přibližně 2,15 milionu korun bez DPH.

„O zakázku se zajímaly celkem tři společnosti. Během diagnostických a průzkumných prací pracovníci firmy pomocí sond nejprve prozkoumají podloží silnice v Drážďanské a poté odeberou vzorky. Po vyhodnocení zpracují komplexní technickou zprávu o stavu podloží a kanalizace pod vozovkou,“ přiblížila.

O tom, jak drahá bude rekonstrukce a příprava příslušné stavební dokumentace se ve středu dopoledne zmínil před novináři také ústecký primátor Petr Nedvědický. Ten zdůraznil, že dvou set milionová částka je opravdu jenom velmi hrubý odhad. Zároveň vysvětlil, že by město při financování rádo využilo peněz od Evropské investiční banky v rámci programu ELENA (European Local ENergy Assistance), jež má podpořit velké náročné projekty v hodnotě nad třicet milionů EUR formou technické asistence při přípravě investic do udržitelné energetiky, nebo inovativní městské dopravy.

„Na příští rok počítáme s projektovou dokumentací na opravu Drážďanské ulice, která bude sama o sobě složitá a také drahá, proto ji zařadíme do balíčků projektů pro ELENA. Do tří let od projektování v rámci tohoto programu musí město zahájit stavbu, to je podmínka. Následně tento projekt, jak předpokládáme, získá další podporu EIB. Na odhady, kolik to bude stát, je ale ještě hodně brzo. Geotechnický průzkum musí nejprve naznačit, jak hluboko budeme muset při rekonstrukci jít,“ dodal.

