Pro město to bude zkouška, jak by to vypadalo, kdyby Brněnská v tomto úseku zůstala uzavřená trvale. Muzeum by tak zároveň mohlo přirozeně splynout s parkem Smetanovy sady, což by dalo vzniknout odpočinkové a relaxační zóně v centru města. Zároveň by to umožnilo zjednosměrnění Pařížské ulice, o kterém se městské vedení několikrát zmínilo v posledních týdnech.

Kurátor výstavy, historik Martin Krsek vysvětlil, že exponáty budou navážet do ulice večer a v noci ze čtvrtka na pátek. Nejprve se tu objeví dopravní značení o uzavírce ulice, potom začne instalace. „Tak, aby v pátek ráno už bylo všechno připravené. Tady také vysvětlíme, oč přesně se jedná. Víc teď opravdu neprozradím,“ bránil se odpovědi.

Uzavírka Brněnské ulice.Zdroj: DeníkMuzejní exponáty se v ulici neobjevují poprvé a ani Brněnská kvůli tomu není uzavřená prvně. Nikdy to ale nebylo na tak dlouhou dobu, a exponáty, které muzeum vystavovalo na ulici, byly většinou rozměrné, například část labského parního člunu nebo velká instalace uměleckého díla. „My bychom lidem chtěli ukázat, že Brněnská může fungovat i s průjezdem omezeným jen na záchranné složky a zásobování. Uvidíme, co to snese v dopravní špičce a kudy budou řidiči jezdit,“ vysvětlil ředitel muzea Václav Houfek.

Zároveň připomněl, jak nebezpečné to je v současných podmínkách před muzeem pro chodce, nebo na křižovatce s Pařížskou ulici nepřehledné pro řidiče. „Pokud by byla uzavřená z jedné strany, mohla by se zpřehlednit a průjezd zrychlit. Muzeum se přirozeně propojí s parkem naproti. Potřebuje ovšem rekonstrukci, stejně jako Pařížská a část Masarykovy. Tím by se centrum velmi zpříjemnilo,“ pokračoval Houfek.

Později by mohla v parku vzniknout historizující kolonáda, propojená s okolními ulicemi. Uzavření Brněnské ale není zcela nová myšlenka. Muzeum s ní přišlo před lety při přípravě rekonstrukce, stejně tak o tomto plánu hovořilo minulé ústecké vedení. „Byla to i naše myšlenka, samozřejmě jsme to nestihli. Připravit projekty a získat příslušná povolení je na dlouho. Na zjednosměrnění Pařížské ale neumím odpovědět, neumím si představit, co to udělá s dopravou. Chtěli bychom vidět nějaký dopravní model. Myšlenka je to asi ale dobrá, jen to chce vyřešit zásobování, záchranáře a další,“ dodala bývalá ústecká primátorka Věra Nechybová (UFO).

Proto také podle náměstka primátora Martina Hausenblase (PRO! Ústí) vzniká nová dopravní studie. „Bez studie to ani nezačneme navrhovat. Ano, uzavření Brněnské je v plánu. Musíme však postupovat k řešení dopravy komplexně a do detailu, od vysokorychlostní trati k Brněnské, Pařížské, Dlouhé a Velké Hradební. Studie také odpoví na to, zda je možné a jaké by mělo důsledky uzavření Pařížské pro město. Na základě studie se rozhodne, jak dál,“ poznamenal.

Stejně se vyjádřila i zastupitelka a poslankyně Eva Fialová (ANO), pověřená dohledem nad tvorbou nového územního plánu. Podle ní patří k obecným zásadám územního plánování vytvářet podmínky pro pěší a klást důraz na oslabení dopravy v blízkosti centra ve prospěch dopravy nemotorové. Tedy bicyklů a koloběžek, nebo třeba bruslí. „Nezávisle na těchto principech vzniká dopravní model, zda lze Pařížskou zjednosměrnit a Brněnskou uzavřít a jaký to bude mít vliv na změnu chování dopravy ve městě,“ dodala.