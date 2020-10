Vhodná technologie. Ta by mohla pomoci střekovským obyvatelům zbavit se nepříjemného zápachu z areálu Setuzy. S podobným nevonným údělem se potýkalo i sedm měst a obcí v okolí krajské metropole. I tady by mohla pomoci změna v technologii i dobrá vůle provozovatele bioplynové stanice ve Všebořicích.

Dezodorizační jednotka, která zbavuje vzduch aromatických látek, je v Setuze už v provozu. Zařízení snížilo počty stížností na zápach v městském obvodě za řekou. Stále je ale pod drobnohledem odborníků, kteří budou provádět potřebné odběry vzorků vzduchu.

Naberou vzorky

Vedení ústeckého podniku koncernu Glencore v areálu bývalé Setuzy se kvůli zápachu sešlo s vedením městského obvodu Střekov i ústeckým primátorem Petrem Nedvědickým. „Zahájili jsme spolupráci s odbornou firmou. Budeme nabírat vzorky, kvůli lepší statistické významnosti jsme objednali několik měření v týdenních a dvoutýdenních intervalech. Během listopadu by měly být vyhodnocené. Ty budeme spolu s výsledky funkčnosti našeho zařízení sdílet s městem,“ slíbil ředitel podniku Jakub Reil.

Primátor Nedvědický potvrdil, že dostali informace o čisticí stanici, která zachytává zápach. „Doposud ji mají ve zkušebním provozu, stála prý 15 milionů korun. Podle zatím neoficiálních výsledků se to zlepšilo, stížností je významně méně než ve srovnatelném období předchozího roku,“ popsal.

Město předložilo Glencoru několik let staré výsledky měření, které provedl zdravotní ústav. „Odhalil látky, které mohou být i škodlivé,“ řekl primátor.

„Dohodli jsme se, že provedou svá měření ve stejném objemu a na stejné látky, abychom to porovnali, zda skutečně došlo k jejich snížení, a to Glencore přislíbil do konce roku,“ dodal s tím, že podnik přislíbil i možnost oznámit pomocí aplikace, že někde zrovna něco páchne.

Sice se zápachem, ale zároveň s poněkud odlišným problémem se potýkaly Chabařovice, část Všebořic na Ústecku a také Krupka nebo Modlany na Teplicku a další. Zdrojem zápachu byla všebořická bioplynová stanice, přesněji produkt, který dodává zemědělcům ke hnojení na pole a louky. Stanice tu funguje od roku 2013, problémy se objevily kvůli souhře náhod až v roce 2018.

„Tehdy jsme vyvezli deset kubíků tohoto digestátu na pole kolem silnice I/13. Jenže byla vedra, sucho a náš biologický dozor nedbal na množství nízkých nenasycených kyselin, který digestát obsahoval. Takže to začalo být silně cítit,“ vylíčil jednatel Petr Siles z firmy Bioplyn Energy, která stanici provozuje. Podle něj byl vývoz do roku 2017 bezproblémový a až poté se zpolitizoval. Situace se zlepšila poté, co firma vyměnila biologický dozor, díky němuž došlo ke snížení nevonných nízkých nenasycených kyselin ve výsledném produktu.

Podle místostarosty Krupky Rostislava Kadlece zdejší vedení nic proti „bioplynce“ nemá. „Ale pokud zapáchá digestát a je produktem bioplynky, musíme hájit zájem lidí, aby je to neobtěžovalo,“ upozornil.

Shodně s chabařovickým radním Jiřím Hladíkem ale věří, že problémy už nebudou. „Ve stanici vyměnili biologický dozor. Nad literu zákona v dokumentaci i vyjmenovávají zapáchající látky a stanovují normy na jejich množství, aby nesmrděly. Dokonce nás po stanici provedli,“ dodal Hladík.