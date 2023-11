Jen v prvním týdnu od chvíle, kdy v září Ústí nad Labem novou službu spustilo, jich rozdalo zhruba tisícovku. K dnešku toto číslo překročilo sedmnáct stovek. Ačkoliv si lidé na sociálních sítích většinou službu pochvalují, někteří si stěžují, že se do popelnice nevejde tolik odpadu jako do vaků, kterých si mohli objednat víc než jeden.

Například Hana Prošková se svěřila, že ji nové popelnice zklamaly. „Člověk ořezává stromy, túje, udržuje zeleň na zahradách, aby bio rytmus fungoval. Jinde staví betonové bezúdržbové zahrady. A jako dík vám dají popelnici na 240 litrů, která se naplní za jeden den, hromady vám hnijí na zahradě, ničí trávník a čekáte čtrnáct dní, než jí vyvezou. Brala bych odvoz aspoň dvakrát v týdnu v sezonní likvidaci,“ postěžovala si a připomněla, že zastupitelé v Ústí po letech opětovně zavedli poplatek za svoz odpadu.

Naopak Jitka Nováková ve stejné diskusi s příspěvkem Hanky Proškové nesouhlasila. „Pokud chcete udržovat biorytmus, založíte si na zahradě kompost. Jedině tak, že vrátíte půdě organickou hmotu z ní vzniklou, udržujeme koloběh živin. Pokud máte velké větve z prořezu, existuje několik řešení. Štěpka a kompost, výřez pár kousků na táborák anebo sběrný dvůr Všebořice, kde vám bioodpad vezmou zadarmo. Osobně nechápu, proč by majitelé zahrad měli mít biopopelnici,“ argumentovala.

Vaky podle města hyzdily ulice

Na připomínky město reaguje s tím, že nové popelnice s objemem 240 litrů vyváží jednou za čtrnáct dní, zatímco vaky občas hyzdily ulice i čtvrt roku, než je firma odvezla.

Popelnice na bioodpad v Ústí nad Labem.Zdroj: Martin Mudroch„Služba je zdarma. Stačí si zažádat na odboru životního prostředí a dojet si pro popelnici do AVE Ústí nad Labem. Veškeré informace jsou k dispozici na webových stránkách města. Službu jsme spustili pro zlepšení pořádku ve veřejném prostoru města a kvůli zjednodušení likvidace bioodpadu. Její výhodou je, že citelně uleví nádobám na směsný komunální odpad, a tím pádem i peněženkám těch, kdo je využívají,“ popsala městská mluvčí Romana Macová.

Jak to vlastně funguje? Nádoby na biodpad si objednáte na magistrátu, na odboru životního prostředí ve čtvrtém patře. Platí zde standardní úřední hodiny. Podáte zde žádost, v níž uvedete své kontaktní údaje, tedy jméno, adresu, e-mail, telefon, číslo parcely a katastrální území, na které bude nádoba na bioodpad umístěna. Na základě těchto údajů vám určí svozové místo a den svozu. Netřeba žádného speciálního formuláře, město ani žádný nevytvořilo.

Nádoba na bioodpad poté bude přidělena k nemovitosti, kterou žadatel vlastní, případně kterou na základě smluvního vztahu užívá. Trvale ji umístíte na svém pozemku, případně na tom, který využíváte na základě nájemní smlouvy. V den svozu ji jen přistavíte na stanovené svozové místo a po vyprázdnění v ten samý den uklidíte. Vývoz začíná 1. dubna a končí 30. listopadu, den vývozu najdete na štítku nádoby.

Nefunkční systém pro sídliště

Opozice v městském zastupitelstvu sice obecně považuje třídění odpadu za dobrý krok, ale k projektu hnědých popelnic na bioodpad má své výhrady.

Například Richard Loskot za hnutí PRO Ústí upozornil, že některé nádoby na běžný směsný komunální odpad měly stejnou barvu. „Lidé si je občas pletli, nebyla zde dostatečná osvěta. Domnívám se, že by nádoby na bioodpad měly být do budoucna stejně běžné jako barevné nádoby na třídění. Současný systém funguje dobře pro rodinné domy, ale ne sídliště. Četnost svozu bych upravil na týdenní, ale tohle bych nechal na odbornících, aby vyhodnotili jednotlivá místa a svoz se upravil podle výsledků,“ poznamenal.

Podobně zastupitel Jiří Madar z hnutí UFO si stěžoval na slabou informovanost. „Já na to přišel náhodou a upozornil jsem na to, že by o tom město mělo informovat podrobněji a častěji. Také by mne zajímalo, o kolik je to dražší než klasické vaky, a samozřejmě bych navýšil četnost svozu alespoň na jaře a na podzim, kdy to potřebujete častěji,“ dodal.

