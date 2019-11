Obě parcely mají dohromady výměru 2,3 tisíce metrů čtverečních. Jsou v podstatě největší. Přiléhají k nim další městské a státní pozemky. Dohromady vydají na několik desítek parkovacích stání. Přesný počet zatím není jasný a vlastně ani datum zpřístupnění.

Na druhou stranu, úředníci už na tom pracují. „Radní zadali odboru dopravy a majetku, aby učinil veškeré kroky k přípravě veřejného parkování,“ potvrdila mluvčí města Romana Macová.

Jak vysvětlil vedoucí magistrátního odboru dopravy a majetku Dalibor Dařílek, prostor hned v sousedství velké křižovatky ulic Panská, U Trati a Revoluční zatím není oficiální parkoviště. „Je to odstavná plocha. Aby to mohlo být parkoviště, musíme nejprve připravit projekt a další související práce,“ vysvětlil.

Řidiči zprávu vítají. „Konečně. Čím dřív to otevřou, tím líp. Však to tam bývá poloprázdné a lidi se nemají kam postavit. Zajímalo by mne, kdy to otevřou a jestli by do budoucna nestálo za to tam postavit parkovací dům. Je tam na to prostor, stojí to u hlavní a je to prakticky hned u Lidičáku,“ myslí si například Patrik Benda z Bukova.

Datum otevření zatím nezná ani ústecký primátor Petr Nedvědický (ANO). „Bude to během příštího roku. Plochu zušlechtíme, ale stavět tam parkovací dům nemůžeme. Na to nejsou peníze. Chceme ale, aby lidé měli v centru kde zaparkovat,“ prohlásil.

Chybí tisíce parkovacích míst

V centru města chybí i po dostavbě OC Forum, Paláce Zdar, Paláce Jordan a dalších přibližně 3,2 tisíce parkovacích míst. V roce 2009 vedení města jako částečné řešení oprášilo nápad z dob socialismu, kdy tehdejší národní výbor uvažoval o stavbě podzemního parkoviště pod Lidickým náměstím. Přinesl by kolem 250 stání. Ústí kvůli tomu vyhlásilo i anketu a příznivci v ní vyhráli o čtyři procenta před odpůrci. Plán ale padl pro nedostatek peněz.

„Já si myslím, že pro lidi, kteří přijedou do centra na hodinu, dvě je parkovacích míst dost. Zohledněné ale není, že tu někteří bydlí a nemají kam auto postavit. Totéž ti, kdo tu pracují,“ kritizovala starostka centrálního městského obvodu Hana Štrymplová (ANO).

Opozice naopak tvrdí, že pro lidi pracující v centru by měla být záchytná parkoviště na okrajích centra. Například pod Mariánskou skálou, případně i místo zrušeného autobusového nádraží. Pro ostatní by měla být městská hromadná doprava nebo alternativní dopravní prostředky jako bicykly, koloběžky a další.

„Ideální trend v moderní společnosti charakterizuje redukce počtu aut, případně minimalizace dopadů automobilové dopravy na prostředí, ve kterém žijeme. Klidně i její přesměrování ve prospěch pěších,“ řekl architekt a zastupitel PRO! Ústí Jan Hrouda.

Sám si myslí, že by prospělo i další zdražení parkovacích míst v centru Ústí. „Pokud chce někdo parkovat celý den v centru, musí zaplatit,“ dodal Hrouda.