/FOTOGALERIE/ Tak kudy? Řidiči mířící do centra Ústí nad Labem se na podzim musí popasovat hned s několika dopravními komplikacemi. Kromě uzavřené Bělehradské ulice stěžuje situaci i rozkopaná - a pro dopravu tak výrazně omezená - Klíšská ulice. Rekonstrukci kanalizace a vodovodu tam sice přeruší zima, po ní se ale stavební práce znovu rozběhnou.

Rozkopaná Klíšská ulice komplikuje dopravu v centru Ústí. | Video: Deník/Jan Pechánek

Klíšská ulice je momentálně průjezdná jen jedním pruhem, a to pouze pro auta jedoucí směrem na Klíši. V opačném směru musí řidiči zvolit cestu přes Moskevskou ulici, která je nyní jednou z nejvytíženějších ulic v centru města.

Za vše mohou práce na inženýrských sítích, v Klíšské ulici momentálně probíhá druhá etapa rekonstrukce zastaralého a silně korozivního vodovodu z roku 1952 a popraskané zdeformované kanalizace z roku 1926. Práce započaly letos koncem září a hotovo by mělo být v druhé polovině stejného měsíce roku 2024.

Ústí je terčem jako RB Lipsko. Šílený marketing nevoní ani vlastním hráčům

Neznámená to ale, že by ulice měla být jednosměrná po celý rok. Zhruba v polovině prosince práce přeruší zima, díky které se místo po dopravní stránce vrátí do původního stavu, k dispozici tedy budou oba jízdní pruhy. Po zimních měsících započne další část rekonstrukce o kousek výše.

Plánovaný scénář Deníku potvrdili na místě dělníci i stavbyvedoucí s tím, že oprava je zkrátka nevyhnutelnou záležitostí. Řidiče tak bude Klíšská ulice omezovat i během příštího roku.

Investorem stavby je Severočeská vodárenská společnost a jedná se o jednu ze staveb pro okres Ústí nad Labem, kde pro rok 2023 naplánovala SVS celkem devatenáct staveb v celkovém objemu 196,6 milionů korun bez DPH. Kompletní informace o rekonstrukci lze nalézt v tiskové zprávě SVS.

Tak chutná letošní mladé víno. Na Lidickém náměstí teklo svatomartinské proudem

V Ústí nad Labem v současnosti nejde zdaleka o jediné dopravní omezení. Kromě výše zmíněných ulic Klíšská a Bělehradská probíhají opravy v Krásném Březně v ulici Výstupní, ve stavu rekonstrukce je i Žižkova ulice vedoucí od kruhového objezdu pod Větruší do Trmic.

Na nynější stav Klíšské ulice se můžete podívat v naší fotogalerii, která je součástí článku.

Mohlo by vás zajímat: Bělehradskou ulici v Ústí otevřeme pro auta ještě v listopadu, slibuje ČEZ



Zdroj: Janni Vorlíček