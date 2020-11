/FOTOGALERIE/ Člověk potřebuje k životu slunce, je to zdroj energie, vitamínů, tepla a dobré nálady. Proto stovky Ústečanů mířily o víkendu do kopců.

Dubické vyhlídky jsou krásné i bez zlatého slunce. | Foto: Miroslav Vlach

Studená mlha posílena zákeřným koronavirem působí negativně na psychiku lidí. Vypadá to, že vláda prodlouží nouzový stav, ještě, že tu máme opravdu krásnou přírodu. Zdravotní procházky léčí. V pátek to už vypadalo, že slunce se konečně prosadí v souboji s mlhovinou, proto jsem vyhledal zelený autobus a vyrazil do Dubic - Dubiček, kde je spousta vyhlídek a pohádkových míst.