/ROZHOVOR/ Lenka Krejčová je skromná mladá fotografka z Ústí nad Labem. Zapamatujte si její jméno. Její umělecké snímky totiž znají i v Japonsku. Pokud si ovšem myslíte, že jde o fotografku na plný úvazek, mýlíte se. „Jsem třídní učitelka skvělých páťáků, které také často fotografuji,“ říká Krejčová v rozhovoru pro Deník.

Fotografie učitelky z Ústí nad Labem znají v Japonsku, v Holandsku i v Praze. | Foto: Deník/se souhlasem autorky

Před měsícem plnila Lenka Krejčová úkoly předsedkyně poroty fotografické soutěže v Ústí nad Labem. „Byl to první ročník v rámci Střekovské kamery, do Národního domu poslali své snímky milovníci fotografie z celé republiky. Téma bylo předem stanoveno, voda. Osm finalistů nám pěkně zamotalo hlavu, vyhrát mohl pouze jeden. Nakonec vyhrál snímek nazvaný "Zatím teče" od Šárky Košatecké,“ prozradila mladá ústecká fotografka a poskytla Deníku krátký rozhovor.

Vaším oblíbeným tématem je street fotografie. Proč?

Je to autentická živá fotografie, která nezachycuje modelky, sterilně dokonalé tváře, ale ukazuje opravdovost a pestrost nás všech. A to mě nesmírně baví. Ulice nabízí mnoho úhlů pohledu, okamžiků, zajímavých kombinací lidí, světel, stínů, kontrastů, které často nemáme vůbec šanci ve shonu zaznamenat.

Několik vašich fotek jsem viděl. To máte v hlavě téma, nebo jde o náhodu?

Když pracuji na nějakém souboru, tématu, tak se na něj záměrně soustředím. Pokud vyjdu ale do ulice s cílem otevřít se všemu, co moji pozornost přitáhne, bývá to velmi zajímavá psychologická hra, kde je potřeba nejen otevřenost, ale určitě i intuice.

Ústečané nevědí, že vás chválí fotografická generalita. Kde všude jste už své fotky vystavovala?

Začínala jsem v ústeckém muzeu, potom přišly Litoměřice, Praha, Olomouc a další. Statistiku si nevedu, občas pošlu své fotky do různých soutěží, samozřejmě mě potěší článek v odborném časopisu, pozvánka na akci nebo účast na Czech Press Photu. Má fotka ale byla vystavena třeba v Japonsku, v Drážďanech. Poslední cenu jsem obdržela nedávno v Holandsku, kde se konal Světový kongres evropské asociace pro paliativní péči. Má fotka tam dokonce vyhrála.

Kam nasměřujete svůj fotoaparát příště?

Úžasné lidi jsem poznala v Litoměřicích v Hospicu sv. Štěpána. Tam jsem pořídila vzácnou sérii fotografií, kterých si nesmírně vážím a věřím, že ještě něco nafotím. Nesmírně mě těší začínající spolupráce s Nadací sester boromejek a s úžasnou řádovou sestrou Kristýnou. Představte si, že kontakt s ní jsem navázala na Facebooku (smích). Do budoucna bych se ráda kromě street fotografie věnovala právě dokumentu.

Asi není tajemstvím, že jste učitelka. Vědí vaši žáci, že jste známá fotografka? Jako známá fotografka se neprezentuji, ale děti samozřejmé ví, že fotoaparát je mojí součástí. Učím na Základní škole Stříbrnická, jsem třídní učitelka skvělých páťáků, které také často fotografuji. Někdy zkouším fotit i s nimi v rámci výtvarky.