Nastupovat všemi dveřmi bude podle mluvčí dopravního podniku Jany Dvořákové nadále možné pouze na nejvytíženějších zastávkách v centru města, v takzvaném velkém „L“. Tedy od Polikliniky po Mírové náměstí, respektive Hlavní nádraží. Na těchto zastávkách bude nástup předními dveřmi zaveden až od 18 hodin.

Trolejbus Škoda 27 Tr.Zdroj: Archiv Škoda Group„Tak, aby bylo možné v relativně krátkém čase zajistit výměnu cestujících a nedocházelo k prodlužování časových intervalů. Nově tomu tak bude na těchto zastávkách i u autobusových linek kvůli sjednocení a zjednodušení nástupu v celé MHD,“ uvedla Dvořáková.

Z dopravních průzkumů a dat elektronického odbavovacího systému dopravní podnik zjistil, že na těchto zastávkách se enormně kumulují cestující. „A nástup předními dveřmi v těchto zastávkách by znamenal prodloužení času přepravy,“ vysvětlila s tím, že cestující s kočárky nebo lidé se sníženou schopností pohybu budou moci k nástupu využívat i další dveře bez omezení tak, jak byli doposud zvyklí. „Doposud na všech trolejbusových linkách platí nástup předními dveřmi až od 20 hodin,“ připomněla.

Ředitelka dopravního podniku Simona Mohacsi uvedla, že tímto krokem chce podnik zvýšit bezpečnost a komfort cestujících, proto sjednotil nástup do všech vozidel MHD.

„Tento krok je pokračováním už dříve zavedených opatření, jako je nástup pouze předními dveřmi ve všech autobusech. Tento model se nám osvědčil, a proto ho chceme zavést i v trolejbusech,“ vysvětlila Mohacsi s tím, že změna přinese řadu výhod pro cestující i řidiče. „Mnozí z nás si možná vzpomenou, že se v minulosti také nastupovalo pouze předními dveřmi. Jelikož tento systém úspěšně funguje v autobusech, nebude to pro cestující žádná radikální změna,“ doufala ředitelka.

Nástup předními dveřmi je jednou, ne však jedinou ze změn dopravní obslužnosti, navazující na nákup 33 parciálních trolejbusů 27Tr, které budou součástí flotily DPÚL od příštího roku.

„Bezpečnost veřejné dopravy, stejně jako čistota vozidel je pro nás prioritou. Naším cílem je co nejvíce zkvalitňovat služby pro cestující, a zároveň ochránit zdraví našich řidičů. O všech dalších změnách budeme veřejnost včas informovat, abychom zajistili plynulý přechod na nový systém bez zbytečných komplikací,“ přiblížila Mohacsi.

Volání po nástupu předními dveřmi po celém Ústí zaznělo například na sociální síti Facebook v diskusi o jeho zavedení z Neštěmic do Mojžíře. Shrnul to například uživatel Roman Rambousek.

„Ať zavedou ve všech linkách nástup předními dveřmi a uvidíte, jak se cestování v trolejbusech určitě zlepší. A zase to odnesou nepořádkem hlavně linky číslo 51 a 58. To bude u Květu (Albertu) větší bordel a řev,“ napsal.

Dopravní podnik o všech naplánovaných změnách v MHD hovořil s vedením města na zasedání městské rady zhruba před týdnem. „Seznámil nás s tím a jako rada města jsme se změnami souhlasili, protože jsou nezbytné a odpovídají současným potřebám Ústí nad Labem,“ komentoval novinky ústecký primátor Petr Nedvědický.

O novinkách byli informováni i starostové městských obvodů. Například starostka Neštěmic Yveta Tomková k tomu uvedla, že je zastánce tohoto kroku.

„Volali jsme po tom minimálně u nás v obvodu. Jako starostka to vítám a myslím si, že to zklidní hromadnou dopravu ve městě. Jinak to s námi ale v podstatě nesouvisí, je to záležitost, připravovaná dopravním podnikem už nějakou dobu, spolu s dalšími opatřeními, které prý budou zavádět po etapách. Předpokládám například, že ve Výstupní ulici, kterou město právě rekonstruuje, budou jezdit nové parciální trolejbusy,“ dodala.

Zdroj: MP Ústí n. L.