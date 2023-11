/FOTOGALERIE, ANKETA/ Ohavnost. Trn v oku. Místo, kde se zastavil čas. Katastrofa. V těchto a podobných asociacích vidí Ústečané Masarykovu ulici v okolí zastávky Hraničář. Dle mnohých chybí nápady i chuť se zaostalou lokalitou něco udělat.

Masarykova ulice v okolí kina Hraničář je trnem v oku mnoha občanům. Místo je podle nich zaostalé a nemoderní. | Video: Deník/Jan Pechánek

Především pravá strana Masarykovy ulice směrem k hotelu Vladimír zvedá občany ze židlí. Lidé v ní stále vidí vzpomínky na komunistický režim, podlouhlá nenová budova s tradičními červenými prvky pocit umocňuje. Díry a nesrovnalosti v chodníku i ve zdích nejsou výjimkou, pár závěsných květináčů místo nezkrášluje.

VIDEO: Ústečané si pochvalují trhy na Míráku. Baví výběr i kvalita produktů

„Otřesný. Zastavil se tu čas před třiceti lety a nikdo nechce nic udělat. Takhle je to tu se vším. Když už se udělá něco nového, většinou to je stejně horší,“ říká svůj pohled starší paní. Zoufale dodává: „Druhá strana je díky hotelu Clarion alespoň reprezentativní, celou ulici to však stejně nezachrání.“

Masarykova ulice není reprezentativním místem v Ústí.Zdroj: Deník/Jan PechánekS negativním názorem není během pátečního dopoledne na místě jediná.

„Co chcete říct? Vidíte sám. Hrůza, děs. A zezadu před paneláky to je nejhorší. Tam člověk už snad ani nemůže jít, aby se mu neudělalo špatně,“ pokračuje senior, kterému otázka na stav této části Masarykovy ulice viditelně kazí den.

„Když nemusím, tak sem už ani nejdu. Ještě donedávna jsme chodili pravidelně do nedaleké hospůdky, ale i to nás s partou pustilo. Jdeme radši jinam, není to tu hezké,“ přitakává dvaačtyřicetiletý kolemjdoucí.

VIDEO: Strážníkům došla trpělivost. Ve třech lokalitách už sázeli pokuty

Situaci dle další paní vyrovnává alespoň snaha zdejšího veřejného sálu Hraničář.

„To je jediné místo, které stojí za návštěvu a které to tady oživuje kulturním programem. Hezky se tam sedí, hlavně v létě. Jinak je podoba ulice v katastrofálním stavu,“ uzavírá.

V obsáhlé fotogalerii se můžete podívat na současnou podobu ústecké "Masaryčky."

Mohlo by vás zajímat: Ústečané si pochvalují trhy na Míráku. Baví výběr i kvalita produktů



Zdroj: Deník/Jan Pechánek