Vyházené textilie tak končí většinou tam, kam je jejich původní majitelé dát ani nechtěli, tedy ve směsném komunálním odpadu. Místní lidé se snaží to řešit s úředníky magistrátu, ale prozatím nepříliš úspěšně. Město na druhou stranu slíbilo, že problém prověří a postará se o nápravu.

Své o tom ví například zdejší obyvatelka Šárka. „Minulý týden jsem už myslela, že mě klepne. Měli jsme hlášený pravidelný velkoplošný úklid vozovky, ale ještě v devět hodin zůstával například kontejner na papíry nevyvezený. Když už ho konečně vyvezli, čistící vůz už na nepořádek okolo nereagoval. Volala jsem na magistrát, slíbili mi, že se přijedou podívat a budou to řešit, ale nikdo se tu neukázal,“ posteskla si s tím, že v minulosti úřad dokonce žádala o odstranění kontejneru, který má primárně sloužit právě charitativním účelům.

„Což opravdu neslouží, jelikož skoro každý den někdo během noci veškeré oblečení roztahá. Ani přes upozornění těch, kdo by za to měl nést zodpovědnost stejně oděvy končí v černém kontejneru a nedostanou se tam, kam mají. Zároveň jsem žádala o výměnu rozbitých kontejnerů a dodatečné uklizení při odvozu odpadu,“ pokračovala obyvatelka „Masaryčky“ Šárka.

„Mrzí mne, jak kolikrát vypadá naše město. Nemluvě, že každý den, když vycházím z domu, musím se dívat na skládku. Vím, že je to složité a chování některých lidí neovlivníme, ale můžeme tomu předejít tím, že některé kontejnery odstraníme nebo přesuneme na jiné, vhodnější místo. Já sama těchto kontejnerů na charitu nevyužívám, ale vozím staré oblečení do Děčína, kde vím, že se dostane, kam má,“ poznamenala.

Na jednom z každodenně pleněných kontejnerů se nachází i logo Oblastní Charity v Ústí n. L. Ta ale kontejner neprovozuje. „Vysvětlení je naprosto prozaické. Firma, která kontejner provozuje a na jeho umístění má smlouvu s městem nám každoročně věnuje určitou částku jako sponzorský dar,“ vysvětlila mluvčí ústecké charity Radka Neprašová.

Kontejner ve skutečnosti patří společnosti Dimatex, sídlící na Liberecku ve Stráži nad Nisou. Zabývá se recyklací textilu a vyrábí čistící hadry pro průmysl, autodílny, lakovny a domácnosti. Manažerka ze společnosti Miloslava Soukupová slíbila, že problém oznámí partnerům v Ústí nad Labem, kteří mají odsud svoz oděvů na starosti.

„Stává se nám to často. I když kontejnery vyměníme, najdeme je po čtrnácti dnech opět vyrabované a poničené. Bohužel, je to problém. Samozřejmě, pokusíme se domluvit s městem, jestli by kontejner nemohl stát na jiném místě," slíbila.

Pořádek na veřejných prostranstvích má na starosti ústecký radní Michal Mohr. „Situaci samozřejmě osobně prověřím. Mojí snahou bude domluvit přesun kontejneru na textil někam, kde bude pod kamerou, aby mohli naši strážníci zasáhnout včas a ta individua, která to dělají, mohli chytit při činu a přinutit je po sobě uklidit. Prověřím také, jestli by mohlo AVE vyměnit ty poničené nádoby na tříděný odpad. Dostanu se k tomu hned v pondělí příští týden,“ dodal.

Zdroj: Deník/Jan Pechánek