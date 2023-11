V případě těch ústeckých by to celkem činilo kolem 135 milionů korun. Což by pravděpodobně způsobilo velké problémy ve většině ze třiceti základek, zřizovaných městem Ústí nad Labem. Nízké tabulkové platy školních kuchařek a kuchařů, školnic a školníků, či uklízeček se totiž pohybují pod minimální mzdou.

Co za to. O korálcích za lithium s těžaři na akci Deníku mluvil nejen hejtman

Navrhované škrty se ale dotknou i pozic asistentů pedagoga či školních psychologů. Přičemž už dnes některé školy musejí tyto mzdy dorovnávat do zaručené výše z vlastních financí a za takových podmínek je pro ně čím dál těžší pracovní pozice pomocného personálu obsadit. I v této souvislosti školy hovoří o stávkách.

Informaci o dorovnání rozpočtu škol potvrdil ústecký primátor Petr Nedvědický na tiskové konferenci po zasedání rady města.

„Město určitě nenechá školáky na holičkách. Já si neumím představit, že bychom neuklízeli, že bychom neměli zaměstnány asistenty pedagogů, že bychom nezaměstnávali kuchaře, aby se o naše děti postarali. Samozřejmě město by to hradilo, hradilo by to ze svých zdrojů, což by ovšem mělo dopad na investiční výstavbu. My bychom museli některý z investičních projektů zastavit a peníze použít na dorovnání toho výpadku,“ řekl novinářům.

VIDEO: Vánoční tržnice a pódium na Lidickém náměstí vyrostly během dne

Stávku odbory vyhlásily na 27. listopadu. Podpoří ji například i na Fakultní ZŠ České mládeže. V tento den bude škola uzavřena. Zdejšímu kolektivu pedagogů také vadí hrozící výrazný pokles počtu hodin, kdy mohou školy dělit třídy na skupiny, ve kterých je vzdělávání efektivnější – a to plošně, bez ohledu na potřeby konkrétních škol.

Do stávky se chystá například také ZŠ Elišky Krásnohorské. Podle slov svého ředitele Martina Alinče se ale definitivně rozhodnou v pondělí. „Už nyní ale můžu říci, že je to jisté na 99 procent, pochybuji, že vláda vymyslí něco jiného. Mluvil jsem s rodiči a vysvětlil jim, že nejde o naše platy. V minulosti jsme kvůli tomu nikdy nestávkovali. Museli bychom propustit tři učitele,“ popsal situaci.

„Také na nepedagogické pracovníky to je podraz. Zbyli by nám tady čtyři na zhruba šest stovek žáků a to máme dvě stovky cizinců. Takhle bylo možné alespoň rozdělit peníze za neobsazená pracovní místa,“ popsal s tím, že rozhodnutí města považuje za dobrou zprávu.

VIDEO: Městské sady zdobí střed Ústí. Krása a pohoda, pochvalují si park občané

V jiných školách ještě úplně jasno nemají. Například v ZŠ Nová na Střekově. „Co mám předběžné informace, chce stávkovat školní jídelna, zřejmě i první stupeň, stávkovat možná nebude druhý stupeň. Takže zatím si myslím, že bych mohl zčásti zajistit výuku, ale bez obědů,“ řekl zdejší ředitel Martin Kolský.

„Já školy docela chápu. Zpočátku mi to sice připadalo jako bezdůvodná panika, ale teď mi to připadá, že vláda začala škrtat bez rozmyslu a mnohdy i bez znalosti věci. Volil jsem ODS, jenže začínám mít pocit, jestli jsem se nespletl,“ komentoval situaci jeden z rodičů, představil se jako Karel. „Jeden den to vydržíme, vezmu si v práci volno, to nebude žádný problém,“ dodal.

Mohlo by vás zajímat: Přiložil mi zbraň k břichu a vystřelil, řekl u soudu v Ústí sok expolitika



Zdroj: Deník/Jaroslav Balvín