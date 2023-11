/FOTOGALERIE, ANKETA/ Uzeniny, kuřata, zelenina, ovoce, věci do kuchyně, ale i proutěné košíky, navrch třeba drobná bižuterie. To a mnohé další lze sehnat na farmářských trzích ležících uprostřed ústeckého Mírového náměstí. Podzimní pohoda dává varovat před každoročním vánočním návalem.

Listopadové trhy na ústeckém Mírovém náměstí. Na dračku tu jde hlavně zelenina a oblíbená grilovaná kuřata. | Video: Deník/Jan Pechánek

Nekonečně dlouhé fronty a fofr sice vypadají jinak než nyní na začátku listopadu, farmářské trhy v centru krajské metropole ovšem rozhodně nezejí prázdnotou. Lidé ve čtvrtek dopoledne nakupují ve velkém hlavně zeleninu, na dračku jdou i oblíbená kuřata, sýry a pečivo. Vše je z místního regionu.

FOTO: Lanovku v Ústí čeká čtrnáctý rok. Připomeňte si její stavbu za 80 milionů

„Nejsem přímo z Ústí, do města dojíždím z Dolních Zálezel, ale když už jsem tady, na trhy zajdu. S výběrem jsem spokojená, beru většinou grilované kuře a nějaké to rajčátko,“ prozrazuje sedmdesátiletá návštěvnice.

Mnohdy nepohrdne ani pečivem, které je dle jejích slov zkrátka jiné než ze supermarketu. „Jen na ta oblíbená grilovaná kuřata nesmíte jít později než holky z okolních kanceláří. Jakmile mají obědovou pauzu, kuřata rychle mizí. Nejlepší to je kolem jedenácté, bývá ještě klid,“ poodhaluje seniorka specifika místních trhů.

Problém pro opozdilce

Přestože jí větší výběr vyhovuje, neodpustí si poznámku, že by trhy mohly být na Mírovém náměstí častěji než jen dvakrát v týdnu.

„Lidé by to uvítali. Také vídám, že některé stánky balí už kolem druhé třetí hodiny. Hodně lidí končí v práci později a nemají pak možnost si něco koupit. Je to škoda,“ upozorňuje.

„Neznám ani nikoho, kdo by si na trhy stěžoval, je tu k sehnání to nejpodstatnější. Zavítám i o Vánocích, těším se,“ dodává.

FOTO: Pod nemocnicí v Ústí nabouralo auto do sloupu, dva lidé se zranili

Do Ústí nad Labem míří farmáři dvakrát v týdnu, vždy v úterý a ve čtvrtek. Nakupující už zavedený režim znají.

„Asi toho mají dost i jinde, proto tu nejsou častěji, lidé už si ale navykli. Zároveň si někteří stěžují na cenu, jenže za trochu více peněz máte záruku kvality, tak to prostě je. Já odsud vždy beru sekanou,“ uzavírá další nakupující s tím, že trhy navštěvuje minimálně jednou týdně.

Mohlo by vás zajímat: Ústí nakonec od regulace hazardu neustoupí. Kvůli novému zákonu



Zdroj: Janni Vorlíček