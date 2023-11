Pes jako dárek nemusí být šťastným tahem. Opatrně, vzkazuje nejen ústecký útulek

Informaci o novém úkolu, kterým se budou Městské služby Ústí nad Labem zabývat, potvrdila magistrátní mluvčí Romana Macová. „Ústečtí radní schválili uzavření příkazní smlouvy mezi městem a Městskými službami. Smlouva řeší obstarávání oprav a údržby mobiliáře a výkonu dalších práv a povinností. Odměna za tyto služby činí měsíčně zhruba 100,6 tisíce korun bez DPH. Smlouva platí od 1. ledna příštího roku,“ informovala.

Údržba košů bude od Nového ruku starostí Městských služeb Ústí nad Labem.Zdroj: Deník/Janni VorlíčekPodle radního Michala Mohra (SPD), který má na starosti veřejný prostor za rozhodnutím stála jednak potřeba udržovat městský mobiliář funkční a v pořádku, jednak levněji, jednak pružněji, než doposud.

„Vychází to prostě lépe, než vypisovat neustále dokola výběrová řízení. Městské služby budou koše nejen opravovat, ale i doplňovat a nově instalovat. Zavádíme tuto novinku jednak na podnět obyvatel města, jednak aby to taky trochu vypadalo. Chceme například sjednotit vzhled a barvu košů, které budou mít odlišné pouze objemy dle potřeby. Jinak barva, tvar, výrobce a podobně zůstanou stejné,“ vysvětloval a pokračoval s tím, že tohle, pokud všechno půjde dle představ městského vedení, bude jenom začátek.

„Přemýšlíme o tom, že v následujících letech bychom městské služby transformovali na společnost s ručením omezeným (s.r.o.) nebo akciovou společnost (a.s.), kterou by ze sta procent vlastnilo město. Jako obchodní společnost by mohly rozšiřovat své aktivity dle libosti a poměrně jednoduše, mohly by vydělávat poskytováním služeb i pro jiné soukromé subjekty. Příspěvková organizace, jakou je nyní, smí dělat striktně a pouze to, co má předepsané ve zřizovací listině a změny musí posvětit orgány zřizovatele. Zvážíme to a uvidíme,“ přiblížil radní Mohr.

Na otázku, co se bude dít, když v některých částech vezmou za své koše, ale třeba i lavičky opakovaně, poznamenal, že prozkoumají všechny možnosti, jaké budou mít. „Myslím ale, že by nejlepším řešením bylo je odstranit, není možné, aby město sanovalo problém stále dokola a dokola, například v některých sociálně vyloučených lokalitách,“ pokračoval.

Ředitel Městských služeb Tomáš Vohryzka poznamenal, že zkušeností na novou činnost, jakou je zrovna oprava košů, mají. „Nyní se intenzivně připravujeme na splnění toho, čím nás město od nového roku pověřilo, najdeme nejefektivnější systém,“ slíbil.

Město ostatně také doufá, že změna bude pružnější než stávající sytém. Ten lze ilustrovat třeba na příkladu Neštěmic. Zdejší starostka a zároveň městská zastupitelka za Vaše Ústí Yveta Tomková popsala, že pokud narazí například na poškozenou lavičku, nebo kontejnerová stání, v případě prvním volají městskému odboru dopravy a majetku.

„Do dvou dnů nám obvykle zajistí výměnu. Kontejnerová stání řešíme s AVE Ústí nad Labem, koše řešíme s magistrátem. Opravy v našem městském obvodu si jinak děláme sami, ať už na žádost místních lidí nebo i z vlastní iniciativy,“ líčila s tím, že je jí v podstatě jedno, komu bude kvůli tomu volat, ale že chtějí, aby to bylo provedeno rychle. „Spolupráci s magistrátem ovšem nemohu v tomto směru kritizovat,“ řekla.

Opoziční zastupitelé tento systém kritizovali a změnu vítají. „My jsme po takovém zjednodušení volali, byl to jeden z bodů našeho programu. Takže městu děkujeme, že ho plní,“ dodal opoziční zastupitel Richard Loskota (PRO Ústí).

Zdroj: Deník/Janni Vorlíček