/FOTOGALERIE, ANKETA/ Necháváte pozvání Mikuláše, čerta a anděla pro své ratolesti na poslední chvíli? Mohlo by se vám to vymstít. V Ústí nad Labem je o tradiční předvánoční službu pro děti velký zájem, zkušené party měsíc před akcí hlásí plný stav.

Mikuláš a čerti jako každý rok postraší i potěší ty nejmenší. Letos 5. prosinec vychází na úterý. | Foto: Deník/Jan Charvát

Tři známé postavy, které mají děti naučit, aby se chovaly slušně, letos zavítají do domácností po celé republice v úterý 5. prosince. Pokud budete chtít lapit Mikuláše, čerta a anděla na ulici na poslední chvíli, můžete narazit na problém. Harmonogram skupin je zpravidla naplánovaný a neměnný.

„Zájem je a mnohdy musíme rodiny i odmítat. Stává se, že někdy přiběhne táta od natěšených dětí, že nikoho nemá, a tak když můžeme a máme alespoň krátkou chvilku, jdeme, přeci jen nechcete dětem zkazit Mikuláše,“ popsal každoroční trable nepřipravených rodičů tradiční ústecký čert Daniel Brzák. Kostým a navrch knihu se jmény dětí a jejich hříchy vytáhne ze skříně i letos.

Za odpoledne a večer stihne se svými již sehranými přáteli objet až patnáct rodin.

„Kdyby šlo o sídliště na jednom místě, tak bychom byli schopní zajít až ke třiceti rodinám, jenže jezdíme po celém Ústí a tak stihneme zhruba polovinu. Jakmile se číslo blíží ke dvacítce, už je to fakt frmol,“ přiblížil Brzák s tím, že kromě potkávání dětských skupinek házejících petardy je pro něj "mikulášská šichta" jinak příjemným zpestřením předvánočního času.

Mikuláš a čert v ústecké MHD.Zdroj: Miroslav Vlach

Odlišná situace panuje v tomto ohledu na vesnicích. Třeba v Malečově na Ústecku stačí domluvit návštěvu pár dní před akcí, jiné obce nejsou výjimkou.

„Mikuláše s čertem sháním na poslední chvíli, loni jsem s tím u nás v Malečově neměl problém. Dám připravené balíčky, které holky za básničku či říkanku od Mikuláše dostanou a poděkuji jim v podobě finanční odměny. Myslím, že posledně to bylo sto korun na hlavu,“ řekl Deníku Miroslav Varga, otec dvou dcer.

Právě otázka peněžní odměny pro Mikuláše a jeho kumpány může zamotat hlavu. Hodí se stovka, dvě, nebo snad více? Jasnou odpověď neznají ani ti, za kterými odměna z rodinných rozpočtů putuje.

„Někdo dá stovku, někdo více, dostáváme třeba i lahve alkoholu. Přesnou taxu danou nemáme. Od matky samoživitelky nelze chtít nějakou velkou částku,“ vysvětlil Brzák.

Mikuláš obchází rodiny už v předvečer svého svátku. Čím to je? Pro naše předky začínal nový den novou nocí, tedy západem slunce dne předchozího. Všimněme si, že jak štědrovečerní večeře, tak mikulášské obchůzky probíhají po setmění. A to byl ve staročeské tradici již počátek nového dne.

„Lidé jsou schopní si říct za jednu návštěvu i pět stovek. A to mnohdy ani nemají zkušenosti, s dětmi neumí pracovat. Zadarmo to dělat nelze, ale ať to má hranici,“ myslí si seniorka Miroslava Václahovská.

V mládí si s nadílkami užila své, v domě s manželem měla hned čtyři děti. „Balíčky u nás byly vždy o perníčcích, čokoládách, dávali jsme oříšky i jablíčka. Mám hodně vnoučat, a tak se snažím Mikuláše držet stále. Jeden z mých starších vnuků, asi před dvaceti lety, neznal básničku, tak zazpíval státní hymnu,“ zavzpomínala s úsměvem.

Obsah balíčků zůstává i dnes v mantinelech zdravého rozumu. „Žádné energetické nápoje tam naštěstí nejsou. Bývá to každý rok stejné, ovoce plus nějaká ta čokoláda,“ uzavřel Daniel Brzák.

