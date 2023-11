/FOTOGALERIE, ANKETA/ Oprýskané koše, zastavárny, herny, navrch lidé žebrající o cigarety či o pár drobných. Vítejte na ústeckém Mírovém náměstí. Místě, které by mělo být výkladní skříní krajské metropole. Realita je však zcela jiná.

Mírové náměstí - jedna z nejvytíženějších ústeckých destinací se stala místem, kam s oblibou směřují narkomani, nepracující i žebráci. | Video: Deník/Jan Pechánek

Kdysi se jmenovalo Tržní náměstí či Náměstí presidenta Beneše. Současný název Mírové náměstí si drží od roku 1952. V novodobé historii zažilo leccos. Revoluci, rekonstrukci, ale třeba i oslavy místního hokejového klubu z postupu do nejvyšší soutěže. Plac, jenž toho má za sebou opravdu hodně a měl by být pýchou Ústí, ovšem v současnosti budí spíše strach a obavy.

Reportér Deníku Jan Pechánek v novém seriálu Zaostřeno poodhaluje známá ústecká místa a jejich specifika. V premiérovém díle se věnoval Masarykově ulici v okolí kina Hraničář, v rámci druhého zavítal na Mírové náměstí.

Jedna z nejvytíženějších ústeckých destinací se totiž stala místem, kam s oblibou směřují narkomani, nepracující i žebráci. A to nejen ve večerních hodinách. Napomáhá tomu sestava výše zmíněných zastaváren, dále casin či obchodů nabízejících velmi levné potraviny. Cigaretu si tu v klidu nedáte, o pár drobných si říkají i děti.

Mírové náměstí, Ústí nad Labem.Zdroj: Deník/Petr Málek

Lidé, kteří během úterního poledne zavítají třeba na místní farmářské trhy, jsou tak nechtěnými diváky poměrně zajímavého tragikomického představení. To je však smutnou realitou.

„Já nejsem člověk, který by všechno kritizoval, ale Mírák šel hodně dolů. Feťáci řvou, chodí v otrhaných teplákách. Ze staré tržnice se to přesunulo sem a ještě ve větším množství,“ popisuje svůj pocit z Mírového náměstí seniorka čekající na trolejbus. Další přitakává: „Dřív tu byl park s lavičkami, kde se dalo krásně sedět, hodně zeleně. Dnes je tam nesmyslná díra. Nic pěkného, jít sem je někdy fakt zážitek.“

„Nezlobte se, ale k tomuhle vám nemám co říct. Šel bych si za to totiž sednout do vězení,“ odmítá o minutku později odpověď na otázku jiný kolemjdoucí.

Ani přilehlá Hrnčířská ulice nebudí dojem zdravého města. Jde přitom o jedno z prvních míst, které turisté přicházející z hlavního nádraží spatří.

Z Ústí se přestěhovala do Plzně. Nelituje

Na nevzhledně vypadající centrum drtivá část občanů Ústí podle reakcí rezignovala. Kdo nemusí, na Mírové náměstí vůbec nejde.

Například šestadvacetiletá Tereza N. zvolila rovnou radikální krok, své rodné město vyměnila za Plzeň. Změnu si nemůže vynachválit.

„Ústí jsem zavrhla a nemám v plánu se sem vrátit, bydlím v Plzni. Je to modernější město, ve kterém se nemusím bát jít do centra. Vše je čisté, zkrátka jiné. Do Ústí už jezdím jen minimálně, za rodinou,“ řekla Deníku.

Zdroj: Deník/Jan Pechánek