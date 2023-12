S neúspěšným podnikatelským záměrem se dostala do pořádných problémů sedmadvacetiletá žena z Ústecka, která klientům nabízela výrazně levnější letenky než za běžně dostupnou cenu. Ty ovšem nikdy nesehnala a na oko levnější letenky hradila z vlastních zdrojů. Brzy je však neměla z čeho doplácet a dluhová spirála dospěla až k obvinění z podvodu.

Kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality v Ústí nad Labem od července prověřují případ údajného výhodného nákupu letenek. Zároveň žádají další klienty, kteří byli obviněnou poškozeni, ať se přihlásí na lince 158 nebo na nejbližší policejní služebně.

V současné době již obviněná sedmadvacetiletá žena sjednávala výrazně levnější letenky než za běžně dostupnou cenu, ale celá věc měla háček. Na počátku si obviněná pravděpodobně dle svého obchodního plánu udělala stabilní základnu klientů, kterým skutečně "na oko" výrazně levnější letenky sehnala. Díky těmto klientům, kteří tento skvělý kup šířili dál mezi své známé, si získala úzkou a vlivnou klientelu a ve svém byznysu dál pokračovala a brala to jako brigádu na přilepšenou rodinných financí. Jejím záměrem bylo si později za toto zprostředkování nechávat odměnu.

Skutečnost celého jejího byznysu byla ale zcela jiná. Obviněná levnější letenky nikdy nedokázala sehnat, ale aby neztratila tvář před svou klientelou, tak letenky doplácela z vlastních finančních prostředků. Po klientech požadovala méně peněz, než byla skutečná cena letenek. Obviněná však neměla žádný jiný příjem a po čase se dostala do situace, kdy již neměla vlastní finanční prostředky, aby letenky mohla doplácet.

Dluhová spirála se tak roztočila. Příchozími financemi od jednoho klienta financovala letenky druhému. Dluh dále narůstal a došlo to zákonitě do bodu, kdy někteří klienti neměli jak peníze, tak ani letenky. Obviněná byla ale velmi přesvědčivá a v rámci získání dalších finančních prostředků na pokrytí vzniklých závazků nabízela klientům možnost investování do známé platformy se zprostředkování ubytování. Klientům tato investice měla následně poskytnout výrazné slevy na nákup dalších letenek.

Investice samozřejmě ale investicí nebyla a obviněná získané finanční prostředky použila na pokrytí některých akutních dluhů, ale také pro svou osobní potřebu.

Koncem listopadu policejní vyšetřovatel sedmadvacetileté ženě sdělil obvinění pro přečin podvodu. V tuto chvílí se škoda pohybuje kolem 530 tisíc korun. S největší pravděpodobností ale škoda poroste, počet poškozených klientů totiž zřejmě bude mnohem vyšší.

