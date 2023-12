Ve středu odpoledne byla hlídka strážníků ze skupiny operačního zákroku vyslána do ústecké ulice Peškova, kde se nacházela žena vyššího věku, která na ulici zkolabovala. Dle sdělení operačního střediska mělo u ženy dojít k zástavě srdce, na místě tak bylo potřeba ji připojit na přístroj AED.

Strážnici pomáhali s resuscitací ženy, následně jí pomohli dopravit do ústecké nemocnice. | Foto: MP Ústí nad Labem

Po příjezdu hlídky na místo byla u vchodu do domu spatřena ležící žena, u které se nacházela dvojice osob. Muž dle instrukcí od operátorky zdravotnické záchranné služby prováděl nepřímou masáž srdce. Přivolaná hlídka strážníků okamžitě převzala masáž srdce a připojila ženu na přístroj AED.

Hasiči likvidovali požár, v Jateční ulici hořel opuštěný dům

Po připojení přístroje nebyl doporučen výboj, proto hlídka pokračovala v nepřímé masáži srdce, a to až do příjezdu vozidla zdravotníků. Po jejich příjezdu pokračovala hlídka dle instrukcí zdravotníků v resuscitaci ženy a to nepřímou masáží srdce.

„Po dvaceti minutách se u dotyčné osoby podařilo obnovit činnost srdce a za asistence strážníků byla seniorka dopravena do sanity, kde hlídka strážníků dále asistovala v nezbytných úkolech k zajištění životních funkcí. Po zajištění životních funkcí byla žena převezena k ošetření do Masarykovy nemocnice,“ řekl zástupce ředitele Městské policie Ústí nad Labem Jan Novotný.

Zdroj: Deník/Jan Pechánek