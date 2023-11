Za svoz popelnic přitom Ústečané nemuseli až do loňska platit pět let. Z minulých let přitom neplatiči dluží zhruba sto milionů korun. Zhruba třetinu z této sumy činí poplatek samotný, zbytek vyměřené sankce za jeho nezaplacení. Informace zazněla v pondělí na zasedání ústeckých zastupitelů během projednávání změn v odpadové vyhlášce.

Tu totiž bylo nutné přizpůsobit novele zákona z letošního srpna. Laicky řečeno, starší verze zákona městu umožňovala za pozdní zaplacení, nebo nezaplacení, jako sankci nezaplacenou část poplatku neplatičům zvýšit až na trojnásobek. Nový zákon umožňuje pouze dvojnásobek.

Město dále měnilo ohlašovací lhůty, související s poplatkem a část ve vyhlášce použité terminologie tak, aby odpovídali zmiňovanému zákonu. Výše poplatku přitom zůstala ve stejné výši 720 korun ročně, senioři za polovic.

Podle primátora Ústí Petra Nedvědického (ANO), který tento bod programu zasedání předkládal zastupitelům k projednání, jsou změny spíše technického charakteru. Navrhly, aby se prodloužily lhůty pro ohlášení vzniklé povinnosti poplatek platit a to z patnácti dní na šedesát. Spolu s tím také město prodloužilo lhůtu pro oznámení změn údajů v ohlášení poplatku z patnácti na třicet dní. Změna se týká také čerstvě osmnáctiletých.

„Zde jsme doposud měli úlevu od poplatku do dne narození, nyní navrhujeme, aby se jich netýkal v plné výši až do konce roku, v němž 18 let dovrší,“ popsal před vyhlášením diskuse.

Opozice znovuzavedení plateb odmítá

V rozpravě samotné pak zaznělo, že městu se v letošním roce podařilo z dluhu na komunálním odpadu vymoci zhruba 4,5 milionu, loni kolem 7 milionů a předloni přibližně 5,5 milionu korun. V této souvislosti opoziční zastupitel Jiří Madar z hnutí UFO, které znovuzavedení plateb za popelnice dlouhodobě kritizuje, během diskuse poznamenal, že prodloužení lhůt, ani zkrácení sankce na dvojnásobek nebude mít na snížení dluhu žádný vliv.

„Od těch, kteří poplatek za odpady nechtějí zaplatit, to nikdy nevymůžeme. Takže jak budeme řešit nevybrané poplatky, které letos jsou okolo deseti milionů, jsme na to připraveni a kolik nás to bude stát navíc,“ ptal se.

Na to odpověděla náměstkyně primátora Věra Nechybová (nez.), která má na starosti městskou pokladnu s tím, že zmiňovaný stomilionový dluh sice vznikl ještě před zrušením poplatku za odpad, ale město se ho ze zákona nemůže vzdát a vymáhat je musí. Což prý znamená, že úředníci, kteří to mají za úkol, by to dělali i v tom případě, že by Ústečané za svoz odpadu stále platit nemuseli. Ušetřit na jejich výplatách a propustit by je prý mohlo jenom tehdy, kdyby mohlo město tento dluh odepsat.

„Budou vymáhat poplatky i v letošním roce,“ dodala.

