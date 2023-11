Po Ústí nad Labem se pohybuje v posledních týdnech atypický trolejbus. Jedná se o retro trolejbus, který je vůbec prvním ve městě. Veřejnost jej bude moct vidět na různých akcích.

Ústí má svůj retro trolejbus. V rámci nového působení vůz obdržel oficiální číslo 409, které zapadá do číselné řady ústeckého dopravního podniku. | Foto: Společnost Historie a rozvoj veřejné dopravy.

„V letošním roce je to 35 let, co v ulicích Ústí nad Labem trolejbusy jezdí. Tento retro trolejbus je stejný typ, který tu tehdy zahajoval provoz. Bylo to 1. července 1988,“ vysvětluje Tomáš Löster, předseda organizace Společnost Historie a rozvoj veřejné dopravy.

Historický kus na sever Čech dorazil z Brna. Přestože službu v podobě převozu cestujících již vypověděl, díky nadšencům ožil, sloužit bude dál. Na veřejných akcích, například na Dni otevřených dveří.

Jde o trolejbus značky Škoda 14Tr, typové řady 08/6 se svým pro tuto řadu typickým "zpěvem.“ Celý příběh vozu se začal psát v roce 1989, kdy byl v tehdejším československém závodě Škoda v Ostrově nad Ohří na Karlovarsku vyroben. 16. listopadu, tedy den před začátkem Sametové revoluce, byl vůz oficiálně zkontrolován a v Brně následně uveden do provozu.

Dílčím zlomem v životě trolejbusu byl rok 2006, kdy byl z důvodu modernizace informačních systémů osazen digitálními informačními panely, při zachování původního červeno-krémového nátěru. O pět let později se trolejbus podrobil generální opravě a nové modernizaci. V roce 2022 bylo rozhodnuto o vyřazení vozu. Jeho další kroky pak má na svědomí pár osob z města na Labi.

„Po několika jednáních s Dopravním podnikem města Brna a Dopravním podnikem města Ústí nad Labem jsme se rozhodli, že toto vozidlo si zaslouží, zachování pro další generace. Této skutečnosti napomohl i výborný stav, který snad jeho dlouhému přežití pomůže,“ pokračuje Tomáš Löster.

Dlouhá jednání vyústila k tomu, že dne 29. srpna 2022 se trolejbus na návěsu vydal do Ústí nad Labem na plochu vozovny ve Všebořicích. Následovalo období patnácti měsíců, kdy se skupina příznivců tomuto trolejbusu věnovala.

Vůz prošel drobným omlazením podvozku a dalších částí a úpravami pro co nejdelší životnost. Vše vyústilo závěrečnými revizemi a definitivním potvrzením, že trolejbus je způsobilý provozu a plně přizpůsoben normám a pravidlům sítě v Ústí nad Labem.

Ústí má svůj první retrotrolejbus. Dorazil z Brna, sloužit bude na akcích.Zdroj: Společnost Historie a rozvoj veřejné dopravy.

Definitivní tečkou bylo slavnostní uvedení do provozu v pátek 20. října 2023. Vůz se projel s delegací po městě a následně se navrátil v pořádku zpět do vozovny.

„Poděkování patři Dopravnímu podniku města Brna za realizaci prodeje a vstřícnost. Přesunutí vozu by nebylo možné bez ředitelky místního dopravního podniku Simony Mohacsi, zásadní jsou také pracovníci dopravního podniku, technického úseku, v čele s vedoucím střediska údržby trolejbusů, panem Petrem Dolejšem či mistrem dílny, panem Martinem Záhorou. Samozřejmostí je poděkování i všem ostatním zaměstnancům dílny a na úplný závěr bych rád vyjádřil poklonu manželům Karolíně a Josefovi Musilovým, jež celý svůj život zasvětili právě trolejbusům,“ doplňuje Löster.

V rámci nového působení vůz obdržel oficiální číslo 409, které zapadá do číselné řady ústeckého dopravního podniku. Uvnitř lze naleznout první jízdní řády trolejbusu, staré dokumenty z výstavby závodu i unikátní průkazy.

„Všichni si přejeme, aby naše úsilí a obrovské množství peněz z našich soukromých rozpočtů, sloužilo k radosti všem, a že oficiální smluvní vztah s dopravním podnikem města Ústí nad Labem bude činit radost obyvatelům města a vůbec všem přátelům dopravy,“ uzavírá Tomáš Löster povídání o vzkříšeném voze, který dnes má i svoji facebookovou stránku.

