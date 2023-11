VIDEO: Už padá. Sníh komplikuje řidičům cesty i na Ústecku, tvoří se ledovky

První problémy nadělal v pátek 24. listopadu řidičům sníh na Ústecku i v přilehlých okresech. Podle hlášení komplikoval a stále komplikuje například dopravu na silnici z Dubí na Cínovec a dále do Německa, dálnici D8, silnici z Rychnova do Těchlovic či tradičně cestu z Petrovic do Tisé.

Silnice na pomezí okresů Děčín, Ústí a Česká Lípa z Rychnova do Těchlovic pokryl v pátek 24. listopadu první sníh. | Video: Vladimír Mayer