Operátoři tu sedí dvanáct hodin denně, od sedmi ráno do sedmi večer, noční směna od sedmi večer do sedmi ráno. Čelí vypjatým situacím, nepříjemným hlasům na druhé straně, hovorům zcela zbytečným i těm, kdy záleží na každé vteřině.

Jinými slovy, jejich práce je velmi psychicky náročná a každá chyba by mohla znamenat ohrožení zdraví, nebo dokonce života těch, kterým mají pomoci. O náročnosti tohoto povolání svědčí i to, že každý ze šedesáti zaměstnanců výjezdové základny záchranné služby v Ústí nad Labem je i aktivním a vystudovaným záchranářem. Někdy drží jednu směnu jako operátoři, na další vyjíždí v sanitce na místo zásahu, nebo dokonce usedají i do vrtulníku.

„Já vím, co mám dělat. Musíte se uklidnit a jednat se mnou slušně. Řeknu vám, co dělat, než dorazí naše posádka. Nejprve, prosím, mi řekněte, jestli maminka reaguje a odpovídá vám,“ uklidňovala hned na začátku návštěvy střediska redakcí Deníku jedna z operátorek slušně, ale důrazně telefonujícího.

Podobná slova tu prý zazní poměrně často, někdy vyplynou ze stresu volajících z místa, jindy jsou lidé prostě jen arogantní a vůbec je nezajímá, že záchranáři mají spoustu práce, protože někdo jiný potřebuje jejich pomoc víc. Operátoři však musejí za každé okolnosti zachovat klid a rozvahu.

Záchranná služba v Ústí nad Labem. Operátoři si musejí zachovat chladnou hlavu v jakékoliv situaci.Zdroj: Deník/Janni Vorlíček

„Musíme od volajícího zjistit, kde a co se stalo, jaké má pacient potíže. Jak dlouho trvají, popřípadě, s čím se léčí. To je pro nás nesmírně důležité, abychom dokázali vyhodnotit stupeň naléhavosti. Kdo je ohrožený víc na životě, a kdo, v uvozovkách řečeno, méně,“ navázal na situaci mluvčí záchranné služby Prokop Voleník, sám aktivní záchranář.

„Když to prostě hodně zjednodušíme, tak teď jsme byli svědky, jak kolegyně po telefonu resuscitovala. Tohle je pro nás opravdu ta nejvyšší naléhavost. Kolega vedle pak hovořil s pacientem, který trpěl bolestmi břicha. Jedná se o jiný stupeň naléhavosti, protože není v danou chvíli bezprostředně ohrožen na životě, neselhala základní životní funkce, ale přesto k němu posádku vyšleme,“ poukázal.

Samozřejmě, poslat sanitku podle vedoucí středeční denní směny Dany Urbanové, stresující a namáhavé až tak není. „Ale problém je, že sanitek nemusí být v danou chvíli vždy dostatek a lidé telefonují v různých situacích. Zavolají nejen například při těžké autonehodě, ale i při naprostých banalitách, třeba když se například říznou do prstu. V situaci, kdy se jedná o malé dítě, je stres asi na místě. My se snažíme být profesionální a ustát to, ale není to úplně jednoduché,“ líčila.

Ve srovnání s minulostí to mají operátoři těžší. „Například neznáme tolik všechny chronicky nemocné, protože jsme se tenkrát, před sjednocením do jednotné celokrajské organizace starali o menší oblast. Dnes řídíme posádky pro celý Ústecký kraj, což pro nás znamená mnohem efektivnější zajištění logistiky a operačního řízení všech našich posádek. Měli jsme ale tehdy i méně sanitek a výjezdů. Počet volání na tísňovou linku 155 a výjezdů za poslední roky neustále narůstá. Naše vedení se snaží zajistit více sanitek a sehnat lidi, ale to není tak úplně jednoduché,“ potvrzuje zdravotnice, která tu pracuje už dvaatřicet let.

Zdroj: Janni Vorlíček

Když už vědí, co má pacient za potíže, jak dlouho trvají, s čím se léčí, tak je také potřeba zjistit místo, kam mají vyjet. K tomu pomáhají moderní technologie, které záchranáři dokážou využívat. Nejlepší ovšem bývá, pokud volající dobře zná místo, odkud telefonuje, nebo je někde na ulici ve městě a dokáže popsat, kde se na ní nachází.

Zatímco v minulosti mohli lidé volat o pomoc jen z pevné linky, nebo telefonní budky, dnes lze široce využít mobilní telefon. Některé mohou za pomoci sdílení polohy vyslat své souřadnice a záchranka dokáže využít i systému AML, což je zkratka z angličtiny Advanced Mobile Location (tj. rozšířený mobilní lokátor), jiní k tomu samému mohou využít aplikaci Záchranka, kterou si může každý zdarma nainstalovat.

„Když někdo volal z budky, tak neměl toho pacienta často u sebe, takže jsme jim řekli nějakou radu. Byli jsme rádi, když to vykonávali, než sanitka přijela a převzala od volajících třeba resuscitaci. Dnes už nám mobily dokonce můžou zprostředkovat i za pomoci videohovoru příjem obrazů. Není to sice ještě úplně běžné, ale pokud ano, vidíme, zda lidé první pomoc poskytují správně a můžeme je případně i opravit, nebo poradit další postup. Tento vizuální kontakt hodně pomůže, ale i tak je to velmi stresující,“ přiblížila vedoucí směny Dana Urbanová.

Důležitou úlohu hraje rychlost

Ke zvládání práce záchranářům operátorům pomáhá čtveřice počítačových monitorů na každém pracovním stole. „Jeden máme jako telefon, další kvůli tomu, abychom bez ztráty času přepínáním mezi jednotlivými okny z jediného pohledu věděli, kde se pohybují naše posádky a která je zrovna volná,“ popisovala operátorka Karla vedlejší monitor a hned ukázala prstem na posádku s číslem 144.

„Vidím, že je na základně a je to rychlá nebo-li RV/RLP. To znamená lékaře se záchranářem. Nebo tady máme posádku RZP, složenou ze zdravotnických záchranářů. Pro snadnější orientaci, co posádky dělají, kdy zasahují u pacienta, když s ním jedou do nemocnic, pomáhá barevné rozlišení, které se v průběhu zásahu na monitoru u každé posádky barevně změní. Kromě toho tu máme mapu s dalšími informacemi,“ popsala.

Popsané technologie, včetně těch v pěti desítkách moderních sanitkách a vrtulníku, umožňují být ústecké záchranné službě efektivnější a rychlejší.

„Někdy je ta práce velmi náročná. I přes veškeré naše úsilí se nám záchrana lidského života nemusí podařit, když lidé utrpí velmi těžká, nebo smrtelná zranění, případně těžce onemocní. Zachránit se snažíme všechny, jenže lidské tělo, ač dokonalý stroj, je až neuvěřitelně křehké,“ dodal záchranář Prokop Voleník.

