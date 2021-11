Ústecká Česká spořitelna se v pondělí před překvapenými zraky kolemjdoucích změnila v poštu. Kdyby jen to. Před budovou na Mírovém náměstí navíc známý herec David Švehlík mával papíry. Jak se člověk dozvěděl od zasvěcenců, šlo o důležitý dopis od kněze, který poštou právě dostal hrdina pět let staré knihy Josefa Formánka Dvě slova jako klíč. Vyjasnilo se tedy, že v centru Ústí jsou filmaři. I dalšího titulu známého spisovatele z Ústecka se po úspěšně zfilmovaných Úsměvech smutných mužů opět chopil režisér Dan Svátek.

Podle Formánka jsou Dvě slova jako klíč o smíření, o odpuštění a o tom, že nejdůležitější jsou naši blízcí. „A o tom, že ať jsme kdokoli a odkudkoli, máme stejné touhy, přání a sny, anebo prožíváme stejné utrpení. Že všichni hledáme cestu k vnitřnímu pocitu štěstí,“ vysvětlil autor. Právě tento titul je pro něj důležitou knihou. „Dopsal jsem ji, když se ze mě stal hluboce věřící člověk. Není dne, kdy bych si na to nevzpomněl,“ dodal Formánek.

Z Ústí až do Indonésie

Režisér povolal štáb na severozápad Čech znovu proto, že je Formánek ústeckým rodákem a v regionu stále žije. Svátek si ale chválí také služby krajské filmové kanceláře, která tvůrcům pomohla s hledáním vhodných lokací. Ještě v pondělí večer natáčeli tvůrci v Ústí i scénu s populárním bavičem Jaroslavem Duškem coby bezdomovcem Milanem. Natáčet se má také v Kytlici a v Českém Švýcarsku. Natáčení běží dva týdny. Filmaři navštívili už lokace ve Zlínském kraji, ale i v Dánsku.

Kromě toho tvůrci chtějí točit na indonéském ostrově Siberutu i v dalších zahraničních lokacích – v Japonsku, Indii i USA. Cestování ale filmařům nadále komplikuje pandemie covidu-19. „Je to velmi složité,“ potvrdil Svátek. Návštěvu nejexotičtější lokace odkládali už několikrát. Teď je plán koncem prosince. Asistovat v Indonésii má štábu samotný Formánek. Ten totiž zná jazyk místních domorodců Mentavajců a bude tedy tvůrcům také překládat.

Pro Davida Švehlíka bylo natáčení v Ústí náročné. „Jak chcete uvěřitelně reprodukovat tak niterný a osobní prožitek, který Josef v jeho knize popisuje? A zároveň aby to byl i prožitek můj,“ přemýšlel před novináři ještě před prvními klapkami. Ty padly krátce po poledni. Štáb předtím musel překrýt loga České spořitelny polepkami s názvem Česká pošta. Nic se ale nezavíralo, asistenti produkce jen posílali klienty banky zadním vchodem. Kolemjdoucí se zatím poblíž „placu“ zastavovali a ptali se novinářů, co se tu točí.

Výsledek by všichni měli vidět v lednu 2023. Filmaři nechtějí se snímkem vyjít nejprve na on-line platformách. I když se kvůli protiepidemickým opatřením zavírají kina či se omezuje jejich provoz. „Kina budou,“ ujistil Svátek.

Co se chystá

Filmařům „na place“ sekundovala vedoucí krajské filmové kanceláře Barbora Hyšková. Prozradila, že má teď plné ruce práce s castingem na dvě hlavní dětské role do chystaného filmu Zdeňka Jiráského s názvem Už tě nemám rád. Také ten se bude v příštím roce točit v regionu. Už v následujících dnech se na Ústecku mihne štáb seriálu o Ivetě Bartošové. Ještě letos se tu má objevit i velká zahraniční produkce, podrobnosti jsou ale utajeny. A příští rok by tady měly nejspíš vznikat také čtyři tituly podpořené z rozpočtu Ústeckého kraje, pokud na to na příštím zasedání kývnou zastupitelé.

Pondělnímu natáčení v Ústí přihlížel také samotný Formánek. Ten prozradil, že už přemýšlí o nové knize, příští podzim prý možná vyjde. O čem ale bude, neprozradil. „Budu parafrázovat Cimrmana – když my nemůžeme ani naznačovat,“ usmál se.

Tři zajímavosti z natáčení

• Ústřední postavou snímku bude výtvarník Tomáš v podání Ivana Fraňka, kterého můžete znát nejen z několika filmů Dana Svátka, ale i z oscarové Velké nádhery Paola Sorrentina, z Války policajtů s Gerardem Depardieu či z Anny Luca Bessona.

• Kromě známých českých herců se ve filmu objeví i osobnosti světového filmu – polská hvězda Daniel Olbrychski, slovenská herečka Jana Nagyová, japonský herec Hal Yamanouchi či americká hvězda první velikosti, jejíž jméno chtějí tvůrci odhalit až později.

• Koproducentem filmu je firma vydávající do dnešního dne úspěšný český magazín Koktejl, který Josef Formánek před 29 lety spoluzakládal.