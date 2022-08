Pracujete rádi s nejmenšími dětmi a máte na to dokonce kvalifikaci? V tom případě se můžete přihlásit do konkurzního řízení na obsazení funkce ředitelky Mateřské školy Emy Destinové v Ústí nad Labem.

Děti ve školce. Ilustrační snímek. | Foto: Deník / Denisa Šimanová

Vyhlášení už schválili i ústečtí radní. Současná ředitelka Alena Deylová ze školky už odchází, městská rada jí poděkovala za její dlouholetou pedagogickou činnost ve školství a práci pro město. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je 5. září, nová ředitelka by měla být jmenována v říjnu a nastoupit do funkce od 1. prosince 2022.