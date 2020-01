V centru Ústí nad Labem prochází administrativní budova velkou proměnou. V přízemí budovy by podle plánu měla být restaurace a obchody. V dalších dvou patrech pak kancelářské prostory. Zbylá patra zaujmou bytové jednotky.

Investorem celé přeměny je společnost DE Tower, jejíž jednatel Michal Eisner přiblížil, o jak velké byty půjde. „Nejmenší má 31 metrů, ten největší má 120 metrů. Snažili jsme se je rovnoměrně rozložit tak, aby si každý, kdo bude mít zájem, našel takový byt, který se mu bude líbit,“ sdělil Eisner a doplnil, že velikostně půjde o byty od 1+KK až po 4+KK. Cena za menší byty začíná na 6 tisících, ty největší budou k dispozici za 14 až 16 tisíc korun. „V ceně hraje roli také umístění bytu, zda se jedná byt na jižní straně,“ řekl Eisner.

Předností těchto nově vznikajících bytů bude také to, že ke každému z nich bude patřit alespoň jedno parkovací místo. Ta vzniknou pod budovou, kde je k dispozici zhruba 2 200 čtverečních metrů garážových prostor. Pokud se lidé rozhodnout pro pronájem bytu, budou mít zajištěné parkovací místo. Právě parkování je ve středu Ústí dlouhodobě problematickou záležitostí. „Tlak v centru města na parkovací místa je enormní, proto jsme chtěli, aby každá bytová jednotka měla své parkovací místo,“ vysvětlil Eisner.

V budově budou vedle bytů také komerční a kancelářské prostory, o všechny z nich je zájem. Například komerční prostory jsou v tuto chvíli zhruba z osmdesáti procent zamluvené. Se zájemci společnost DE Tower už podepsala smlouvy. Jednu z nich uzavřel také Marek Hanik, jednatel bistra Bonviván. „Budova se nachází na strategickém místě, je poblíž Krajského a Finančního úřadu, je to pro nás výhodná lokalita. Díky parkovacím místům se k nám zákazníci dostanou snadněji. Chceme rezidenční bydlení v Ústí posunout dál,“ řekl Hanik.

Kanceláře by měly být lidem k dispozici zhruba za půl roku, v polovině července. První nájemníci by se mohli do bytů nastěhovat v průběhu října. „Zhruba pětinu bytů mají zájemci už zamluvené a složili rezervační poplatek. Nicméně celá řada bytů je ještě volných,“ láká Eisner potencionální nájemníky do centra města.

Společnost DE Tower zveřejnila také vizualizaci Rezidence Hradební. Podle architekta Jana Hroudy, který zpracovával nedávno schválenou koncepci nové Kanceláře architektury města Ústí nad Labem, je plánovaný vzhled poněkud kontroverzí. „Z mého pohledu je poněkud diskutabilní, zda nedošlo k potlačení architektonické kvality této budovy. Měla svou kvalitu v pásovém řešení oken a takové, řekněme, lehkosti. Je škoda, že nový vzhled budovy nevychází více z původního principu budovy,“ sdělil svůj názor Jan Hrouda, který zároveň ocenil, že objekt našel využití. „To, že budova celkově ožije a budou v ní byty, je dobrá zpráva,“ doplnil.

Administrativní budova bývalých pozemních staveb se stavěla v letech 1974 až 1977. Projektanty byla trojice Jiří Drtikol, Rudolf Berg a Míťa Hejduk. V poslední době sloužila jako univerzální budova s prostory k pronájmu.