Ač má nová křižovatka jízdu usnadnit a učinit bezpečnější, paradoxně připravila řidičům sedmiměsíční peklo na zemi. Kolony na objízdných trasách se ve směru od Trmic táhly i několik set metrů.

Investici společně zaplatily Ústecký kraj, město Ústí nad Labem a Dopravní podnik města Ústí. „Stavební práce začaly 24. dubna. Provázely ji neočekávané situace, například objev historických tramvajových kolejnic a pražců, případně odhalení sklepů v historických objektech,“ přiblížila městská mluvčí Romana Macová.

Drobné dokončovací práce na přilehlých chodnících budou stavbaři provádět za plného provozu zhruba do poloviny prosince.

Součástí rekonstrukce měly být i přechody pro chodce. Po zebře v Majakovského ulici volají především pedagogové a rodiče dětí z mateřinky v Marxově ulici. Jezdí tudy totiž stovky, ne-li tisíce aut do obchodního centra v Trmicích. „Musím říci, že mě to čekání rozčiluje. Nejde přeci o mě, ale o malé děti. Potřebujeme ten přechod rychle, ne až za rok. Vždyť o něj bojujeme sedm let a o kruháči se tu mluví ještě dalších deset let navíc,“ postěžovala si ředitelka školky Alena Bodrinová.

Podle mluvčí Macové bude rekonstrukce v Majakovského ulici pokračovat ještě příští rok od dubna do června ve stometrovém úseku po odbočku do Marxovy ulice.

Tentokrát se ale prý řidiči přílišných kolon bát nemusejí, protože uzavírka silnice bude jen částečná a provoz bude sveden do jednoho pruhu s průjezdem na znamení.

Lidé ho chtěli roky

Po kruhové křižovatce tu odborníci skutečně volali dlouhá léta. Místo považovali za nepřehledné a po změně přednosti v jízdě ve prospěch odbočujících na Globus navíc za matoucí. Za pravdu jim dávaly nehody, například před rokem kolize trolejbusu a autobusu.

„Bylo to šílené. Je to jenom dobře, že ho postavili, a je ještě lepší, že ho otevřou před Vánoci, kdy máte pocit, že se lidi připravují na válku. Teď bude potřeba, aby řidiči nejezdili po paměti, ale sledovali dopravní značky,“ dodal bývalý koordinátor Besip na Ústecku Jan Pechout.